Днем работает, а потом танцует в деловом костюме: 60-летний консультант стал звездой сети

Мужчина из Японии по имени Тору Уцуми с детства увлекался музыкой, но его жизнь сложилась иначе. В 52 года он решил вернуться к своей мечте и начал танцевать, а теперь стал звездой социальных сетей.

За танцами 60-летнего танцора следят уже более миллиона подписчиков, пишет The New York Times.

Тору Уцуми — 60-летний японский консультант по управлению. Но в свободное время он танцует прямо посреди городского пространства, не снимая делового костюма. Мужчина превращает в танцпол вокзалы, парки, крыши и пустующие площадки и снимает об этом видео, которые очень нравятся его подписчикам.

Его страницы в социальных сетях Instagram и TikTok собрали более миллиона подписчиков. Ведь зрителей привлекает контраст. Когда сдержанный образ японского офисного работника с галстуком и портфелем внезапно превращается в танцы под хип-хоп, диско, соул или рокабилли.

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Танцор из Японии

"Чем больше я двигаюсь, тем больше воодушевления испытываю и тем лучше себя чувствую", — рассказывает мужчина.

Кроме того, он рассказал, что увлекался музыкой и танцами с самого детства. Его отец был пастором, которого часто переводили в разные церкви, поэтому семья нередко переезжала. Из-за этого мальчик чувствовал себя одиноким и ощущал, что стоит в стороне от других детей и общества.

В 1980-х он танцевал твист на улицах Токио и играл в хэви-метал-группе, но затем карьера отодвинула его творчество на второй план. Только в 52 года мужчина снова записался на уроки хореографии, а с 2023 года начал регулярно публиковать свои видео в сети.

Кроме того, Тору признаётся, что до сих пор нервничает, когда танцует на публике. Ведь в Японии от офисных работников традиционно ожидают сдержанности, поэтому прохожие иногда удивляются, а порой даже спрашивают, есть ли у него разрешение на съёмку.

Но мужчина уверяет, что ему достаточно, чтобы зритель посмотрел ролик, улыбнулся и решился сделать что-нибудь приятное для себя.

Напомним, что 36-летний танцор Уилл Парфитт из Австралии стал известен благодаря тому, что его поклонники уже много лет сравнивают его с известным голливудским актёром Ченнингом Татумом.

Кроме того, владелец заведения быстрого питания в Китае стал интернет-сенсацией, причём не благодаря своей еде. Мужчина обрёл невероятную популярность благодаря поразительному сходству с Илоном Маском.