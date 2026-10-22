Вдень працює, а потім танцює у діловому костюмі: 60-річний консультант став зіркою мережі

Чоловік з Японії на ім'я Тору Уцумі захоплювався музикою з дитинства, але його життя склалося по-іншому. В 52 роки він вирішив повернутися до своєї мрії і почав танцювати, а тепер став зіркою соцмереж.

За танцями 60-річного танцюриста стежать вже понад мільйон підписників, пише The New York Times.

Тору Уцумі у 60-річний японський консультант з управління. Але у вільний час він танцює просто посеред міського простору, не знімаючи ділового костюма. Чоловік перетворює на танцпол вокзали, парки, дахи й порожні майданчики і знімає про це відео, що дуже подобаються його підписникам.

Його сторінки у соціальних мережах Instagram і TikTok зібрали понад мільйон підписників. Адже глядачів приваблює контраст. Коли стриманий образ японського офісного працівника з краваткою й портфелем раптом перетворюється на танці під хіп-хоп, диско, соул чи рокабілі.

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Танцівник з Японії

"Що більше я рухаюся, то більше піднесення відчуваю і то краще почуваюся", — розповідає чоловік.

Також він розповів, що музикою й танцями захоплювався ще змалку. Його батько був пастором, якого часто переводили до різних храмів, тож родина нерідко переїжджала. Через це хлопчик почувався самотнім і відчував, що стоїть осторонь від інших дітей та суспільства.

У 1980-х він танцював твіст на вулицях Токіо та грав у хеві-метал-гурті, але потім кар'єра відсунула його творчість на другий план. Тільки у 52 роки чоловік знову записався на уроки хореографії, а з 2023 року почав регулярно постити свої відео у мережі.

Також Тору зізнається, що він досі хвилюється, коли танцює на людях. Адже в Японії від офісних працівників традиційно очікують стриманості, тож перехожі інколи дивуються, а часом навіть питають, чи має він дозвіл на зйомку.

Але чоловік запевняє, що йому достатньо, аби глядач побачив ролик, усміхнувся й наважився зробити щось приємне для себе.

Нагадаємо, що 36-річний танцюрист Вілл Парфітт з Автралії став відомим через те, що, фанати його роками порівнюють з відомим голлівудським актором Ченнінгом Татумом.

Також власник закладу швидкого харчування в Китаї став інтернет-сенсацією, причому не через свою їжу. Чоловік набув неймовірної популярності завдяки вражаючій схожості з Ілоном Маском.