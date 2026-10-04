Офіціант став зіркою: двійник Ченнінга Татума збирає мільйони глядачів на шоу

36-річний танцюрист Вілл Парфітт з Автралії став відомим через те, що, фанати його роками порівнюють з відомим голлівудським актором Ченнінгом Татумом.

Артист зізнається, що жінки продовжують відвідувати його шоу, бо вважають його дуже схожим на актора, пише The Mirror.

36-річний Вілл Парфітт, родом з Лондона, але зараз мешкає в Австралії. Вілл новий феномен соціальних мереж, який став популярним через дивовижну схожість із голлівудською зіркою Ченнінгом Татумом. Тепер чоловік готується до концертного туру по Великій Британії з гуртом Magic Men, який розпочнеться в жовтні.

На шоу вже продано понад мільйон квитків по всьому світу. Їх виступи вже охоплюють Північну Америку, Азію та Європу. У 2025 році, шоу зібрало рекордну кількість глядачів – 6000 – в Осло.

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Вілл Парфітт на сцені свого шоу Фото: Скриншот

Але, як розповів танцюрист, раніше він працював офіціантом та "ніколи не уявляв", що досягне такого успіху. Він працював у місцевому закладі в Австралії, коли хтось сказав, що він схожий на відомого актора з Голлівуду.

"Хтось почав жартувати про цю історію з Ченнінгом Татумом", — розповів танцівник.

Потім він створив концепцію шоу, співзасновником якого став.

"Magic Men починалися з досить малого. Ми виступали приблизно для 50-60 людей. Ми гастролювали по Австралії, а потім всі почали сходити з розуму через схожість з Ченнінгом Татумом — це все підірвало", — каже танцівник.

Вілл Парфітт Фото: Соцмережі

Адле коли почалася пандемія Covid, виступи зупинилися. Тож Вілл використав цей період, щоб зосередитися на розвитку своїх соціальних мереж.

Ця стратегія окупилася, бо з моменту повернення на сцену квитки на шоу були розпродані по всьому світу. Маючи понад 15 мільйонів підписників у соціальних мережах та понад два мільярди переглядів контенту, Вілл зарекомендував себе як один із найвідоміших артистів на планеті.

Спочатку глядачі звертали на нього увагу в соціальних мережах через його нібито схожість із зіркою Голлівуду, але тепер вони долають значні відстані, щоб подивитися на його виступ наживо.

"Якби він стояв поруч зі мною, усі б сказали: "Вони не схожі". Можливо, після кількох напоїв можна було б побачити якусь схожість", — коментує він свою схожість з актором.

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