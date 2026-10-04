Официант стал звездой: двойник Ченнинга Татума собирает миллионы зрителей на шоу

36-летний танцор Уилл Парфитт из Австралии стал известен благодаря тому, что его поклонники уже много лет сравнивают его с известным голливудским актёром Ченнингом Татумом.

Артист признается, что женщины продолжают посещать его шоу, поскольку считают его очень похожим на актера, пишет The Mirror.

36-летний Уилл Парфитт родом из Лондона, но сейчас проживает в Австралии. Уилл — новый феномен социальных сетей, который стал популярным благодаря удивительному сходству с голливудской звездой Ченнингом Татумом. Сейчас мужчина готовится к концертному туру по Великобритании с группой Magic Men, который начнётся в октябре.

На шоу уже продано более миллиона билетов по всему миру. Их выступления уже охватывают Северную Америку, Азию и Европу. В 2025 году шоу собрало рекордное количество зрителей — 6000 — в Осло.

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Уилл Парфитт на сцене своего шоу Фото: Скриншот

Однако, как рассказал танцор, раньше он работал официантом и "никогда не мог себе представить", что добьётся такого успеха. Он работал в местном заведении в Австралии, когда кто-то заметил, что он похож на известного голливудского актёра.

"Кто-то начал шутить по поводу этой истории с Ченнингом Татумом", — рассказал танцор.

Затем он разработал концепцию шоу, соучредителем которого стал.

"Magic Men начинали с совсем небольшого. Мы выступали примерно перед 50–60 зрителями. Мы гастролировали по Австралии, а потом все начали сходить с ума из-за сходства с Ченнингом Татумом — это всё взорвало", — говорит танцор.

Уилл Парфитт Фото: Соцсети

Когда началась пандемия Covid, выступления прекратились. Поэтому Уилл использовал этот период, чтобы сосредоточиться на развитии своих социальных сетей.

Эта стратегия окупилась, ведь с момента возвращения на сцену билеты на шоу были распроданы по всему миру. Имея более 15 миллионов подписчиков в социальных сетях и более двух миллиардов просмотров контента, Уилл зарекомендовал себя как один из самых известных артистов на планете.

Сначала зрители обратили на него внимание в социальных сетях из-за его якобы сходства с голливудской звездой, но теперь они преодолевают значительные расстояния, чтобы увидеть его выступление вживую.

"Если бы он стоял рядом со мной, все бы сказали: „Они не похожи“. Возможно, выпив пару бокалов, можно было бы заметить какое-то сходство", — комментирует он своё сходство с актёром.

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