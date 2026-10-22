"Я вообще не понимаю, что делаю": мужчина выиграл выборы под странными лозунгами

В Канаде мужчина по имени Брэди Роджерс выиграл выборы в городской совет под лозунгом "Я вообще не понимаю, что делаю".

Кроме того, среди предвыборных лозунгов Брэди Роджерса были "Просто пытаюсь оплатить аренду" и "Мне совсем не хочется этим заниматься", пишет CBC News.

Эти лозунги с его изображением были расклеены на предвыборных плакатах по всему городу Келоун, а затем попали в заголовки газет.

Так что теперь 33-летнему Брэди Роджерсу придётся "сделать это" — работать в городском совете Келоуны.

"Удивительно, что люди меня узнают — для меня это что-то новое, но чрезвычайно позитивное", — сказал Роджерс.

Брэди Роджерс победил на выборах в Канаде Фото: Фото из открытых источников

Брэди Роджерс честно признавался, что не любит политику и просто пытается оплачивать аренду. Он — владелец малого бизнеса и инженер по специальности.

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Но после того, как кто-то предложил ему эту идею, он пришёл к выводу, что, "к сожалению", обладает многими необходимыми навыками.

Его самоироничные лозунги стали вирусными в сети — и это сработало: он занял 4-е место среди 37 кандидатов и получил место в горсовете. Мужчина набрал 12 635 голосов на муниципальных выборах.

Хотя предвыборная кампания Роджерса строилась на юмористических лозунгах, его программа была основана на серьёзных политических идеях, направленных на развитие транспорта, доступность жилья и новую систему налогообложения.

"Я думаю, что в основном люди увидели шутливый юмор, и как только они углубились в мою программу, то поняли, что у меня на самом деле довольно сложные идеи. Я думаю, что молодые люди, которые на себе ощущают сегодняшнюю экономическую ситуацию, являются важными голосами для работы в совете", — добавил он.

Напомним, что Гитлер Муссолини Симеон Флорес из Перу победил на выборах с перевесом в 25 голосов в округе Керопальци с населением чуть более 730 человек в департаменте Уануко.

Кроме того, пилот вертолета Плиньо Висентин Жуниор баллотируется в Конгресс Бразилии под именем Плиньо Трамп. Политик ходит с прической, длинным оранжевым галстуком и даже с походкой Трампа.