"Я взагалі не розумію, що роблю": чоловік виграв вибори під дивними гаслами

У Канаді чоловік на ім'я Брейді Роджерс виграв вибори до міськради під гаслом "Я взагалі не розумію, що роблю".

Також серед передвиборчих гасел Брейді Роджерса були "Просто намагаюся сплатити орендну плату" та "Я ледве хочу цього робити", пише CBC News.

Ці гасла з його зображенням були розклеєні на виборчих плакатах по всьому місті Келоун, а потім потрапили в заголовки газет.

Тож тепер, 33-річному Брейді Роджерсу доведеться "зробити це" — працювати в міській раді Келоуни.

"Дивно, що люди мене впізнають — це для мене щось нове, але надзвичайно позитивне", — сказав Роджерс.

Брейді Роджерс переміг на виборах у Канаді Фото: фото з відкритих джерел

Брейді Роджерс чесно зізнавався, що не любить політику й просто намагається платити за оренду. Він — власник малого бізнесу та інженер за фахом.

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Але після того, як хтось запропонував йому цю ідею, він дійшов висновку, що, "на жаль", має багато потрібних навичок.

Його самоіронічні гасла завірусилися в мережі – і це спрацювало: він посів 4-те місце серед 37 кандидатів та отримав місце в міськраді. Чоловік отримав 12 635 голосів на муніципальних виборах.

Хоча кампанія Роджерса спиралася на комічні гасла, його програма була побудована на серйозних політичних ідеях, спрямованих на розвитку транспорту, доступності житла, новій системі оподаткування.

"Я думаю, що здебільшого люди побачили жартівливий гумор, і як тільки вони заглибилися в мою платформу, то зрозуміли, що в мене насправді є досить складні ідеї. Я думаю, що молоді люди, які насправді відчувають економічну ситуацію сьогодні, є важливими голосами для роботи в раді", — додав він.

Нагадаємо, що Гітлер Муссоліні Сімеон Флорес з Перу переміг на виборах з перевагою в 25 голосів в окрузі Керопальці з населенням трохи більше 730 осіб у департаменті Уануко.

Також пілот гелікоптера Плініо Вісентін Жуніор балотується в Конгрес Бразилії під іменем Плініо Трамп. Політик ходить із зачіскою, довгою оранжевою краваткою і навіть ходою Трампа.