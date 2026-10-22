Забирают все, набивают грузовики и уезжают: румыны "штурмуют" леса в Польше

С начала осени туристы из Румынии массово отправляются в леса Польши. Большие группы людей бродят там в поисках грибов.

В свою очередь, местные грибники жалуются, что приезжие съедают все их грибы, пишет In Poland.

Сообщается, что "нашествие" туристов с ножами из Румынии собирало дары природы в лесах Польши и в предыдущие годы. Но в этом году их особенно много.

"В лесах грибники передвигаются "рядами". После тщательного сбора в одном месте они перемещаются в другую зону", — рассказал пресс-секретарь Регионального управления государственных лесов в Кросно Эдвард Маршалек.

Наибольшее количество румынских грибников зарегистрировано в Подкарпатье, в лесах Низких Бескидов, в частности, преимущественно в Дуклянском и Римановском районах.

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Затем румыны сортируют грибы, упаковывают их и загружают в грузовики. А дальше румынские туристы возвращаются домой, в основном через польско-словацкий пограничный пункт в Барвинке.

В то же время в Польше нет определенных законодательных ограничений, условий или четких правил сбора грибов. Поэтому каждый может прийти в лес и собрать столько грибов, сколько захочет. Количество собранных грибов также не контролируется лесниками.

Напомним, что в тайской провинции Бурирам 62-летнюю Чалаем Пинсуван доставили в больницу после того, как во время прогулки по лесу она приняла змеиные яйца за съедобные грибы и пострадала от укуса змеи.

Кроме того, в префектуре Нара в Японии пожилой мужчина попал в больницу после того, как съел ядовитые грибы. Искусственный интеллект ошибочно "определил" их как съедобные.