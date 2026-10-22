Забирають усе, набивають вантажівки і їдуть: румуни "штурмують" ліси у Польщі

З початку осені туристи із Румунії масово їдуть до лісів Польщі. Великі групи людей нишпорять там, щоб назбирати грибів.

Натомість місцеві грибники оборюються, що чужинці приїхали та визбирують усі їхні гриби, пише In Poland.

Повідомляється, що "нашестя" туристів з ножами із Румунії збирали дари природи у лісах Польщі й у попередні роки. Але цього річ їх особливо багато.

"У лісах грибники рухаються "рядами". Після ретельного збирання в одному місці вони переїжджають в іншу зону", — розповів речник Регіонального управління державних лісів у Кросно, Едвард Маршалек.

Найбільше румунських грибників зафіксовано у Підкарпатті, лісах Низьких Бескидів, зокрема, переважно в Дуклянському та Риманівському районах.

Потім румуни сортують гриби, пакують і завантажують у вантажівки. А далі румунські туристи повертаються додому здебільшого через польсько-словацький прикордонний перехід у Барвінку.

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Натомість у Польщі не має певних законодавчих обмежень, чи умов або чітких правил збору грибів. Тож кожен може прийти до лісу і назбирати стільки завгодно грибів. Кількість зібраних грибів також не контролюється лісниками.

Нагадаємо, що в тайській провінції Бурірам 62-річну Чалаем Пінсуван доправили в лікарню після того, як під час прогулянки в лісі вона сприйняла зміїні яйця за їстівні гриби і постраждала від укусу змії.

Також у префектурі Нара в Японії літній чоловік потрапив до лікарні після того, як з’їв отруйні гриби. Штучний інтелект помилково "ідентифікував" їх як їстівні.