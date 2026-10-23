Пять месяцев среди пингвинов: сколько платят за работу на антарктической станции и как туда попасть

Необычную работу предлагает британская организация, которая ежегодно объявляет необычный набор сотрудников для подсчёта пингвинов в Антарктиде.

Сообщается, что набор игроков на сезон 2026/27 уже завершён. Новая регистрация откроется весной 2027 года, сообщают издания Diario As и The TO VIMA

Каждую весну британская организация UK Antarctic Heritage Trust ищет людей для работы на бывшей исследовательской станции Порт-Локрой в Антарктиде, на острове Гудье в архипелаге Палмера.

В перечне обязанностей указано, что сотрудники должны встречать и информировать туристов, обслуживать музей и сувенирный магазин, работать в почтовом отделении, а также ухаживать за колонией пингвинов и подсчитывать их численность.

Как пишет немецкое издание Focus Online, размер заработной платы зависит от должности и может достигать около 2400 евро в месяц.

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Работодатель также покрывает расходы во время пребывания там, в частности на проживание, питание и специальное снаряжение. Срок контракта — около 5 месяцев.

Но работать и жить придётся в суровых условиях, ведь на станции нет водопровода, нет мобильной связи и постоянного медицинского обслуживания. Работникам придется носить тяжелые канистры с водой, ящики весом до 15 кг, убирать снег и разгружать лодки.

Работники будут жить в общей спальне с двухъярусными кроватями. В помещении поддерживается температура около 14–15 градусов, снаружи — от минус пяти до плюс пяти. Электроэнергию вырабатывают солнечные панели, поэтому пользоваться приборами, потребляющими много электроэнергии,

В то же время на официальном сайте UK Antarctic Heritage Trust сообщили, что все вакансии на сезон 2026/27 уже закрыты.

Информацию о следующем наборе нужно искать зимой-весной 2027 года. Участников экспедиции отобрали ещё 11–13 мая.

На сайте также приводятся ответы на часто задаваемые вопросы пользователей.

Напомним, что зоопарк Luohe Wildlife Zoo в Китае открыл новую вакансию для актеров-аниматоров, которые должны будут изображать черных медведей и развлекать посетителей.

Кроме того, семья из Великобритании объявила о вакансии для всех желающих, за которую предлагают миллионы. Главная задача, как говорится в объявлении, — принять участие в воспитании "настоящего джентльмена".