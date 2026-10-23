П'ять місяців серед пінгвінів: скільки платять за роботу на антарктичній станції та як туди потрапити

Незвичайну роботу пропонує британська організація, яка щороку відкриває незвичний набір співробітників для підрахунку пінгвінів в Антарктиді.

Повідомляється, що набір людей на сезон 2026/27 вже завершено. Нову реєстрацію відкриють навесні 2027 року, повідомляють видання Diario As, The TO VIMA

Кожної весни британська організація UK Antarctic Heritage Trust шукає людей для роботи на колишній дослідницькій станції Порт-Локрой в Антарктиді, на острові Гудьє в архіпелазі Палмера.

У переліку обов'язків йдеться, що працівники мають зустрічати та інформувати туристів, обслуговувати музей і магазин із сувенірами, працювати у поштовому відділенні, а також доглядати і рахувати колонію пінгвінів.

Як пише німецьке видання Focus Online, оплата залежить від посади та може сягати близько 2400 євро на місяць.

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Роботодавець також покриває витрати під час перебування там, зокрема на проживання, харчування та спеціальне спорядження. Термін контракту — близько 5 місяців.

Але праюцювати і жити доведеться у суворих умовах, бо на станції немає проточної води, немає мобільного звʼязку, постійного медичного обслуговування. Працівникам доведеться доведеться носити важкі каністри з водою, ящики вагою до 15 кг, чистити сніг та розвантажувати човни.

Працівники будуть жити у спільній спальні з двоярусними ліжками. У приміщенні підтримується температура близько 14−15 градусів, зовні — від мінус п’яти до плюс п’яти. Електрику виробляють сонячні панелі, тому користуватися приладами, які вживають багато електроенергії.

Натомість на офіційному сайті UK Antarctic Heritage Trust повідомили, що всі вакансії на сезон 2026/27 вже закриті.

Інформацію про наступний набір треба шукати інформацію зимою-навесні 2027 року. Учасників експедиції відібрали ще 11−13 травня.

На сайті також дають відповіді на поширені запитання користувачів.

Нагадаємо, що зоопарк Luohe Wildlife Zoo в Китаї створив нову вакансію для акторів-аніматорів, які мають вдавати з себе чорних ведмедів та розважати відвідувачів.

Також родина з Великої Британії оголосила про вакансію для всіх охочих, за яку пропонують мільйони. Головна задача, як йдеться в оголошенні, долучитися до виховання "справжнього джентельмена".