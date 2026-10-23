Репортера в прямом эфире накрыла огромная волна во время шторма в Испании (фото)

В прямом эфире испанского телеканала произошел чрезвычайный инцидент. Огромная волна накрыла репортера, который находился на берегу и рассказывал о последствиях шторма в Испании.

На видео видно, как поток воды обрушивается на репортера и оператора. Увидев это, ведущий в студии был потрясён, пишет The Sun.

Репортер рассказывал о шторме, когда его накрыла гигантская волна Фото: Скриншот

О том, что произошло с репортером и оператором, далее не сообщается.

В Испании репортера накрыла волна во время прямого эфира Фото: Скриншот

Однако непогода в Испании на этой неделе привела к гибели как минимум 7 человек из-за мощного шторма, обрушившегося на популярные курорты страны.

Валенсия и Аликанте больше всего пострадали от наводнения. Почти 500 спасателей эвакуировали 2100 испуганных местных жителей и туристов.

Многие испуганные жители оказались в ловушке в своих домах.

Шторм "Адам" — первый крупный шторм этой осенью — оказал катастрофическое воздействие на Средиземноморье.

Видео дня

В некоторых районах региона Валенсия всего за 24 часа выпала критическая норма осадков.

Шторм "Адам" в Испании Фото: Скриншот

Из-за непогоды в муниципалитете Валенсии были повреждены объекты инфраструктуры, в частности тротуары и часть набережной.

Напомним, что недавно в Нью-Йорке поп-звезда Тейлор Свифт вышла замуж за Трэвиса Келси в легендарном "Мэдисон-сквер-гарден". И пока внутри продолжался праздник любви, на улице в небе бушевала сильная непогода.

Кроме того, на столицу и некоторые регионы Парагвая обрушился шторм с сильным ветром и градом. Диаметр градин достигал 12 см. В разгар стихии в регионах, оказавшихся в зоне риска, был введён "жёлтый код", а сегодня утром его заменили на "красный".