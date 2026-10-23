Репортера у прямому ефірі накрила величезна хвиля під час шторму в Іспанії (фото)

У прямому ефірі іспанського телеканалу стався надзвичайний випадок. Величезна хвиля накрила репортера, який перебував на березі, розповідаючи про наслідки шторму в Іспанії.

На відео видно, як потік води заливає репортера та операторку. Від побаченого ведучий в студії був шокований, пише The Sun.

Репортер розповідав про шторм, коли його накрила гігантська хвиля Фото: Скриншот

Що сталася з репортером та оператором далі не повідомляється.

В Іспанії репортера накрила хвиля під час прямого ефіру Фото: Скриншот

Але негода в Іспанії цього тижня призвела до загибелі щонайменше 7 людей через потужний шторм, який обрушився на популярні курортні курорти країни.

Валенсія та Аліканте найбільше постраждали від повені. Майже 500 рятувальників евакуювали 2100 наляканих місцевих жителів і туристів.

Багато наляканих мешканців опинилися в пастці у своїх будинках.

Шторм Адам — перший великий шторм цієї осені — мав катастрофічний вплив на Середземномор'я.

Видео дня

У деяких районах регіону Валенсія лише за 24 години випала критична норма опадів.

Шторм Адам в Іспанії Фото: Скриншот

Через негоду були знищені об'єкти інфраструктури в муніципалітеті Валенсії, зокрема тротуари та частина набережної.

Нагадаємо, що нещодавно у Нью-Йорку поп-зірка Тейлор Свіфт вийшла заміж за Тревіса Келсі у легендарному Madison Square Garden. І коли усередині тривало свято кохання, на вулиці у небі вирувала потужна негода.

Також на столицю та деякі регіони Парагваю обрушився шторм із сильним вітром та градом. Діаметр градин сягав 12 см. На момент розгулу стихії в регіонах, що опинилися в зоні ризику, було введено "жовтий код", а сьогодні вранці його замінили на "червоний"