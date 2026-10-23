Репортера у прямому ефірі накрила величезна хвиля під час шторму в Іспанії (фото)
У прямому ефірі іспанського телеканалу стався надзвичайний випадок. Величезна хвиля накрила репортера, який перебував на березі, розповідаючи про наслідки шторму в Іспанії.
На відео видно, як потік води заливає репортера та операторку. Від побаченого ведучий в студії був шокований, пише The Sun.
Що сталася з репортером та оператором далі не повідомляється.
Але негода в Іспанії цього тижня призвела до загибелі щонайменше 7 людей через потужний шторм, який обрушився на популярні курортні курорти країни.
Валенсія та Аліканте найбільше постраждали від повені. Майже 500 рятувальників евакуювали 2100 наляканих місцевих жителів і туристів.
Багато наляканих мешканців опинилися в пастці у своїх будинках.
Шторм Адам — перший великий шторм цієї осені — мав катастрофічний вплив на Середземномор'я.
У деяких районах регіону Валенсія лише за 24 години випала критична норма опадів.
Через негоду були знищені об'єкти інфраструктури в муніципалітеті Валенсії, зокрема тротуари та частина набережної.
Нагадаємо, що нещодавно у Нью-Йорку поп-зірка Тейлор Свіфт вийшла заміж за Тревіса Келсі у легендарному Madison Square Garden. І коли усередині тривало свято кохання, на вулиці у небі вирувала потужна негода.
Також на столицю та деякі регіони Парагваю обрушився шторм із сильним вітром та градом. Діаметр градин сягав 12 см. На момент розгулу стихії в регіонах, що опинилися в зоні ризику, було введено "жовтий код", а сьогодні вранці його замінили на "червоний"