Сравнили с нацистской символикой: футбольная команда оказалась в центре скандала из-за нового логотипа

Команда "Атланта Фалконс" оказалась в центре скандала после того, как заменила фотографию в социальных сетях на полосатый логотип в стиле ретро, который, по словам болельщиков, напоминал флаг нацистской эпохи.

Спортивная команда в США подверглась шквалу критики после презентации нового логотипа в социальных сетях, который, по словам болельщиков, неприятно напоминает военный логотип времен нацизма, пишет Daily Star.

На новом логотипе был изображён чёрный сокол на фоне ярких вертикальных полос красного, белого, чёрного и золотого цветов.

Через несколько часов изображение стало вирусным, набрав десятки миллионов просмотров, а пользователи публиковали в комментариях посты с насмешками, мемами и сравнениями с авторитарными образами времён Второй мировой войны.

"Я ставлю этому "нет" из 10"

"Должен сказать, я не ожидал, что проснусь сегодня утром и увижу, что "Атланта Фалконс" готовятся к вторжению в Польшу".

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Несмотря на негативную реакцию, новый дизайн, как сообщается в заявлении команды, вовсе не носил политического характера. Графика на самом деле была создана как дань уважения истории футбола Джорджии и первому сезону "Соколов" в 1966 году.

Новый дизайн "Атланта Фалконс" разделил пользователей социальных сетей Фото: Скриншот

Черная птица — это оригинальный логотип команды 1966 года, имеющий форму заглавной буквы "F", а вертикальный узор в полосе точно воспроизводит изображение, которое использовалось на шлемах "Фалконс" в 1966–1969 годах.

Золотой элемент также имеет историческую причину: он появился благодаря первому владельцу Ранкину Смиту-старшему, который выбрал его, пытаясь объединить поклонников, разделившихся между Университетом Джорджии и Технологическим институтом Джорджии.

Изображение логотипа было опубликовано с целью рекламы будущей формы команды, которая существовала в 1966 году.

Также сообщается, что это даже не первый случай, когда новый логотип вызывает такую же реакцию в Интернете.

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