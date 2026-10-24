Порівняли з нацистською символікою: футбольна команда потрапила у скандал через новий логотип

Команда "Атланта Фалконс" потрапила у скандал після того, як замінили фотографію у соцмережах на смугастий логотип у стилі ретро, ​​який, за словами фанатів, нагадував прапор нацистської епохи.

Спортивна команда у США потрапила під шквал критики після презентації нового логотипу в соціальних мережах, який, за словами вболівальників, неприємно нагадує військовий логотип часів нацизму, пише Daily Star.

На новому логотипі було зображено чорного сокола на тлі сміливих вертикальних смуг червоного, білого, чорного та золотого кольорів.

За кілька годин зображення стало вірусним, зібравши десятки мільйонів переглядів, а користувачі опублікували у коментарях дописи з глузуваннями, мемами та порівняннями з авторитарними образами часів Другої світової війни.

"Я ставлю цьому ні/10"

"Мушу сказати, я не очікував, що прокинуся сьогодні вранці та побачу, що Атланта Фалконс готуються до вторгнення до Польщі".

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Незважаючи на негативну реакцію, новий дизайн, як повідомляється у заяві команди, зовсім не мав політичного характеру. Графіка насправді була створена як повернення до історії футболу Джорджії та першого сезону "Соколів" 1966 року.

Новий дизайн Атланта Фалконс розділив користувачів соцмереж Фото: Скриншот

Чорний птах – це оригінальний логотип команди 1966 року, що має форму великої літери "F", а вертикальний візерунок у смузі точно відображає вигляд, який використовувався на шоломах "Фалконс" 1966–1969 років.

Золотий елемент також має історичну причину: він виник завдяки першому власнику Ранкіну Сміту-старшому, який обрав його, намагаючись об'єднати шанувальників, розділених між Університетом Джорджії та Технологічним інститутом Джорджії.

Зображення логотипу було опубліковано, шоб прорекламувати майбутню форму команди, яка була у 1966 року.

Також повідомляється, що це навіть не перший випадок, коли новий логотип викликає таку ж реакцію в Інтернеті.

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