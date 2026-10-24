Ядерные удары, Третья мировая война и крах США: "американский Нострадамус" о будущем до 2028 года

Джон Хоуг, которого называют "американским Нострадамусом", предупреждает, что человечество стоит на грани апокалипсиса.

Джон Хоуг, который на протяжении четырёх десятилетий анализировал древние предсказания, утверждает, что к 2028 году могут произойти три ядерных удара, экономический крах США и разрушительная война продолжительностью 27 лет, пишет The Sun.

Мужчина изучает труды французского оракула Мишеля де Ностр-Дама, известного как Нострадамус. В своём последнем сообщении американец предупреждает, что угроза ядерной катастрофы с каждым годом становится всё ближе.

Джон Хоуг Фото: Скриншот

"У Трампа есть все основания для того, чтобы принять решение о целесообразности нанесения ядерного удара по Ирану. Это новая опасная тенденция, о которой я предупреждал уже давно. Когда все запасы западного — и особенно американского — обычного оружия будут исчерпаны, останутся лишь крупные тактические, а затем и стратегические межконтинентальные запасы ядерного оружия для ведения войн", — заявил он.

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Ядерный апокалипсис и крах США: прогноз Джона Хоуга

Джон указывает на подземные ядерные объекты в Иране, такие как гора Пикакс, как на потенциальную точку возгорания.

Он предупреждает: если США нанесут удар по ядерным объектам Ирана, это вызовет немедленное катастрофическое возмездие по всему миру. Тогда американские военные корабли станут мишенью для иранских ракет и северокорейских ударных беспилотников в Аравийском море.

Кроме того, он прогнозирует, что авианосцы могут быть серьезно повреждены или потоплены, в результате чего тысячи моряков и морских пехотинцев окажутся на грани смерти.

Эта эскалация, предупреждает провидец, грозит обрушить "ядерный меч Дамокла", висящий над головой человечества до 2028 года.

В не менее ужасающем предсказании он предупреждает о 27-летней глобальной войне, которая может погрузить человеческую цивилизацию в длительный период мрачных времен.

Раскрывая многовековые отрывки, написанные астрологом XVI века Нострадамусом, Джон указывает на загадочную фигуру под кодовым именем "Мабус", которую французский провидец идентифицировал как третьего Антихриста.

Джон утверждает, что он расшифровал фигуру по имени "Мабус" как анаграмму имени саудовского наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

По его словам, пророчество предупреждает, что Мабус "очень скоро погибнет" в результате внезапного убийства, дворцового переворота или авиакатастрофы со взрывом.

А внезапная смерть этого деятеля вызовет "27-летнюю войну, возможно, ядерную, которая в конечном итоге уничтожит всю нефтяную, гелиевую и газовую промышленность по всей Западной Азии".

Джон предупреждает, что этот конфликт разрушит глобальные энергетические сети, нефтепроводы и газовую промышленность на всем Ближнем Востоке, погрузив планету в четверть века голода и хаоса.

Конфликт между Россией и НАТО

Современный провидец также видит, что эскалация конфликта между НАТО и Россией в Европе с каждым днём углубляется.

Он прогнозирует, что попытки европейских стран напрямую вмешаться в дела Украины могут спровоцировать разрушительные гиперзвуковые удары России по европейским заводам по производству оружия. Это может привести к тактическим ядерным ударам в ответ, что превратит региональную войну в Третью мировую войну.

США утратят статус сверхдержавы

И последнее шокирующее заявление в жутких пророчествах Джона — это неизбежное падение США как мировой сверхдержавы.

Он считает, что 500-летняя эпоха западного господства США начала свой упадок и рухнет к 2028 году.

В течение 24-месячного астрологического цикла под названием "Тишина Шофара", который продлится с сентября 2026 года по сентябрь 2028 года, США переживут решающий, необратимый кармический коллапс.

Кроме того, он предсказывает Америке полный экономический крах, который выразится в стремительном росте цен на бензин, острой нехватке дизельного топлива и разрушительной инфляции.

Джон предупреждает, что политическая нестабильность, рост государственного долга и противоречивое руководство Трампа лишат США их глобального влияния.

Он называет трагическую годовщину террористических атак 11 сентября 2028 года днём, когда "имперская Америка потерпит крах".

Но, несмотря на мрачный прогноз, Джон настаивает на том, что хочет, чтобы его прогнозы послужили срочным призывом к человечеству. Он надеется, что эти мрачные предупреждения побудят людей выбрать мир вместо насилия.

Напомним, что в мультсериале "Симпсоны" предсказали участие Дональда Трампа в выборах 2024 года и предупреждают, что в 2028 году кандидатом может стать его жена — Иванка Трамп.

Кроме того, в Европе, Азии и на Ближнем Востоке обстановка неспокойная. И уже сейчас многие задумываются, где лучше всего оказаться, если начнётся Третья мировая война. Журналисты-исследователи выбрали четыре страны.