Ядерні удари, Третя світова та крах США: "американський Нострадамус" про майбутнє до 2028 року

Джон Хоуг, якого називають "американським Нострадамусом", попереджає, що людство стоїть на межі апокаліпсису.

Джон Хоуг, який чотири десятиліття аналізував давні передбачення, стверджує, що до 2028 року може відбутися трилогія ядерних атак, економічний крах США та руйнівна війна тривалістю 27 років, пише The Sun.

Чоловік вивчає праці французького оракула Мішеля де Ностр-Дама, відомого як Нострадамус. У своєму останньому повідомленні, американець попереджає, що загроза ядерної катастрофи з кожним роком наближається.

Джон Хоуг Фото: Скриншот

"Трамп має всі позиції щодо того, чи варто завдати ядерного удару по Ірану. Це нова тенденція небезпеки, про яку я попереджав уже давно. Коли всі запаси західної — і особливо американської — звичайної зброї будуть вичерпані, залишаться лише великі тактичні, а потім і стратегічні міжконтинентальні запаси ядерної зброї для ведення війн", — заявив він.

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Ядерний апокаліпсис і крах США: прогноз Джона Хоуга

Джон вказує на підземні ядерні об'єкти в Ірані, такі як гора Пікакс, як на потенційну точку спалаху.

Він попереджає: якшо США атакують ядерні об'єкти Ірану, це спровокує негайну катастрофічну відплату по всьому світу. Тоді американські військові кораблі стануть мішенню для іранських ракет та північнокорейських ударних безпілотників в Аравійському морі.

Також він прогнозує, що авіаносці можуть бути сильно пошкоджені або потоплені, в результаті чого тисячі моряків і морських піхотинців опиняться на межі смерті.

Ця ескалація, попереджає провидець, загрожує розв'язати "меч ядерного дамокла", що нависає над головою людства до 2028 року.

У не менш жахливому передбаченні він попереджає про 27-річну глобальну війну, яка може занурити людську цивілізацію в тривалі темні часи.

Розкриваючи багатовікові уривки, написані астрологом XVI століття Нострадамусом, Джон вказує на таємничу постать під кодовим ім'ям "Мабус", яку французький провидець ідентифікував як третього Антихриста.

Джон стверджує, що він розшифрував постать на ім'я "Мабус" як анаграму саудівського кронпринца Мухаммеда бін Салмана.

За його словами, пророцтво попереджає, що Мабус "дуже скоро загине" внаслідок раптового вбивства, палацового перевороту або вибухової авіакатастрофи.

А раптова смерть цієї постаті спровокує "27-річну війну, можливо, ядерну, яка зрештою знищить усю нафтову, гелієву та газову промисловість по всій Західній Азії".

Джон попереджає, що цей конфлікт зруйнує глобальні енергетичні мережі, нафтопроводи та газову промисловість на всьому Близькому Сході, зануривши планету у чверть століття голоду та хаосу.

Конфлікт Росії та НАТО

Сучасний провидець також бачить, що ескалація конфлікту між НАТО та Росією в Європі з кожним днем ​​поглиблюється.

Він прогнозує, що спроби європейських країн безпосередньо втрутитися в справи України можуть спровокувати руйнівні гіперзвукові удари Росії по європейських заводах з виробництва зброї. Це може призвести до тактичних ядерних відповідей, що перетворить регіональну війну на Третю світову війну.

США втратять статус наддержави

І останнє шокуюча заява в моторошних пророцтвах Джона — це неминуче падіння США як світової наддержави.

Він вважає, що 500-річна епоха західного панування США розпочала свій занепад і розвалиться до 2028 року.

Протягом 24-місячного астрологічного циклу під назвою "Тиша Шофара", що триватиме з вересня 2026 року по вересень 2028 року, США зазнають вирішального, незворотного кармічного колапсу.

Також чоловік пророкує Америці абсолютний економічний крах, який позначиться стрімким зростанням цін на бензин, гострою нестачею дизельного палива та нищівною інфляцією .

Джон попереджає, що політична нестабільність, зростання державного боргу та суперечливе керівництво Трампа позбавлять США їхнього глобального впливу.

Він називає трагічну річницю терористичних атак 11 вересня 11 вересня 2028 року днем, коли "імперська Америка зазнає краху".

Але незважаючи на похмурий прогноз, Джон наполягає, що хоче, щоб його прогнози слугували терміновим закликом для людства. Він сподівається, що ці похмурі попередження спонукатимуть людей обрати мир замість насильства.

Нагадаємо, що у мультсеріалі "Сімпсони" передбачили участь Дональда Трампа у виборах 2024 року і попереджають, що у 2028 році кандидаткою може стати його дружина — Іванка Трамп.

Також у Європі, Азії та на Близькому сході неспокійно. І вже зараз багато хто замислюється, де краще опинитися, якщо почнеться Третя світова війна. Журналісти-дослідники обрали чотири країни.