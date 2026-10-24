Коттедж по популярному сериалу продадут с молотка: сколько он стоит

В Великобритании коттедж, в котором снимался популярный сериал "Викарий из Дибли", выставлен на продажу по цене от 516 000 долларов США.

Недвижимость, расположенная в деревне Тервилл, графство Бакингемшир, находится рядом с домом и использовалась в качестве экстерьера дома Джеральдин Грейнджер из популярного ситкома BBC, выходившего с 1994 по 2000 год, пишет The Mirror.

Уютный коттедж, который фигурировал в сериале "Викарий из Дибли", выставлен на продажу — цены начинаются от 516 000 долларов США.

Съемки персонажа Дона Френча в основном проходили в соседнем поместье, но в некоторых общих планах оба коттеджа использовались для съемки дома.

Коттедж, снимавшийся в сериале "Викарий из Дибли", выставлен на аукцион Фото: Скриншот

Кроме того, коттедж, внесенный в список памятников архитектуры II категории, будет выставлен на аукцион 12 ноября компанией Town & Country North West из Ливерпуля по стартовой цене 516 000 долларов США.

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В описании указано, что в коттедже две спальни и одна ванная комната.

"Расположенный рядом с церковью, этот кирпичный коттедж, внесенный в список памятников архитектуры II степени, использовался в качестве внешней съемочной площадки для фильма „Викарий из Дибли“, — говорится в сообщении.

Этот коттедж XVII века предлагает уютное жилье, но требует дальнейшей реконструкции.

Просторный задний двор включает в себя парковочное место и навес для автомобилей, а передний подъезд через церковную территорию придает объекту исторический шарм.

"Этот великолепный коттедж, расположенный рядом с местными пабами и живописными прогулочными маршрутами, способен вновь обрести свое сказочное очарование", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что село Тервилл имеет впечатляющую киноисторию: в частности, там снимали фильм "Спокойной ночи, мистер Том" и телесериал "Убийства в Мидсомере".

В Великобритании продают дом из телевизионной классики Фото: Скриншот

Выставленная на продажу недвижимость расположена на территории церкви Святой Девы Марии, которую в "Викари Дибли" переименовали в церковь Святого Варнавы.

Съемки интерьеров для шоу проводились в другом здании. И, хотя стоимость недвижимости оценивается в 516 000 долларов США, вероятно, её продадут значительно дороже.

Также сообщается, что этот коттедж ранее уже выставлялся на продажу в 2022 году. Тогда ориентировочная цена составляла 1 миллион 203 тысячи долларов США.

Напомним, что 724-летний замок, который снимали в любимом детском телешоу, выставлен на продажу за 7 миллионов долларов США.

Кроме того, в Великобритании выставлен на продажу один из самых необычных домов. Его новому владельцу придётся привыкать к подъезжающим поездам.