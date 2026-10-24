Котедж із популярного серіалу продадуть з молотка: скільки він коштує

У Британії котедж, де знімали популярний серіал "Вікарій з Діблі" виставлено на продаж за ціною від 516 000 доларів США.

Нерухомість, що розташована в селі Тервілл, графство Бакінгемшир, знаходиться поруч із будинком та використовувався як екстер'єр будинку Джеральдін Грейнджер з популярного ситкому BBC, що виходив з 1994 по 2000 рік, пише The Mirror.

Затишний котедж, який фігурував у серіалі "Вікарій з Діблі", виставлено на продаж — ціни починаються з 516 000 доларів США.

Зйомки персонажа Дон Френч здебільшого проходили на сусідньому маєтку, але в деяких ширших планах обидва котеджі використовувалися для зображення будинку.

Котедж, який знімали у "Вікарії з Діблі", продають на аукціоні Фото: Скриншот

Також котедж, що був внесений до списку пам'яток архітектури II категорії, буде виставлено на аукціон 12 листопада компанією Town & Country North West з Ліверпуля за початковою ціною 516 000 доларів США.

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В описі йдеться, що котедж має дві спальні та одну ванну кімнату.

"Розташований поруч із церквою, цей цегляний котедж, що входить до списку пам'яток архітектури II ступеня, використовувався як зовнішня локація для фільму "Вікарій з Діблі", — йдеться повідомленні.

Цей котедж 17-го століття пропонує затишне проживання, але потребує подальшої реконструкції.

Просторий задній сад включає місце для паркування та навіс для автомобілів, а передній під'їзд через церковну територію додає історичного шарму об'єкту.

"Цей чудовий котедж, розташований поруч із місцевими пабами та мальовничими прогулянками, має потенціал відновити свою казкову чарівність", — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що село Тервілл має вражаючу кіноісторію, зокрема там знімали фільм "На добраніч, містере Том" та телесеріал "Вбивства в Мідсомері".

У Британії продають будинок із телевізійної класики Фото: Скриншот

Нерухомість, яку виставили на продаж, розташована на території церкви святої Марії Діви, яку в "Вікарі Діблі" перейменували на церкву Святого Варнави.

Зйомки інтер'єрів для шоу проводилися в іншій будівлі. І, хоча майно оцінюється в 516 000 доларів США, ймовірно, його продадуть значно дорожче.

Також повідомляється, що котедж раніше вже був виставлений на продаж у 2022 році. Тоді орієнтовна ціна становила 1 мільйон 203 тисячі доларів США.

Нагадаємо, що 724-річний замок, який знімали в улюбленому дитячому телешоу, виставили на продаж за 7 мільйонів доларів США.

Крім того, у Великій Британії виставили на продаж один із найнезвичайніших будинків. Його новому власнику доведеться звикати до поїздів, що під’їжджають.