Мечта о рае в шалаше не сбылась: почему британцы после 10 лет на Майорке хотят домой

Британская пара уже десять лет живёт в палатке среди каменных стен на побережье Майорки, но, несмотря на работу и сбережения, до сих пор не может позволить себе обычное жильё и мечтает вернуться домой.

Жизнь на побережье Средиземного моря с видом на залив Пальма не оправдала ожиданий британской пары. После десяти лет проживания в самодельном жилище на Майорке они собирают деньги, чтобы вернуться в Великобританию и наконец обустроиться дома. Об этом сообщила местная газета Última Hora, журналисты которой пообщались с одним из жителей временного поселения.

"Мы здесь уже десять лет, но уже давно откладываем деньги, чтобы вернуться в свою страну. Это не та жизнь, о которой мы мечтали", — заявил мужчина по имени Стиви.

Как обустроена квартира пары из Великобритании на Майорке

Супруги обустроили временное жилье в районе Сон-Вери муниципалитета Льюкмайор, на побережье с видом на залив Пальма. Их жилище расположено среди стен из мареса — традиционного местного песчаника, который использовался для строительства на Балеарских островах.

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Вместо полноценного дома пара использует палатку и небольшое количество вещей. Среди них — посуда, кухонные принадлежности, бутылки и несколько предметов мебели. Таким образом, у них нет дома с коммуникациями, а есть обустроенное жилое пространство под открытым небом.

Британская пара живет в палатке на побережье Майорки Фото: Ultima Hora

Местные жители уже привыкли к присутствию этой пары. Их также замечают туристы и люди, гуляющие по прибрежной тропе. Некоторые прохожие останавливаются, чтобы посмотреть на необычное поселение.

Однако внимание посторонних не всегда нравится его жильцам. Стиви отметил, что они с женой хотят, чтобы к ним относились с уважением и позволили спокойно жить без лишнего вмешательства.

"Мы не хотим проблем. Мы прожили здесь все эти годы, даже во время пандемии, и никому не мешаем", — сказал он.

В другой части разговора мужчина добавил: "Нам не нужны фотографии, мы просто хотим жить спокойно. У нас всё чисто и ухожено".

По словам Стиви, они с партнершей оба работают и по очереди остаются в поселении, чтобы кто-то постоянно присматривал за их вещами. Еще бы, одной из проблем, с которыми столкнулись британцы, стали кражи. В частности, у них украли велосипед.

Об их проживании в этой местности знают местная полиция Льюкмайора, Гражданская гвардия Испании и давние жители района.

Летняя жара и сильный ветер доставляют неудобства

Жизнь у Средиземного моря может показаться привлекательной, однако условия во временном поселении не всегда комфортные. По словам Стиви, тяжелее всего приходится летом, когда солнце часами нагревает открытую местность.

Зато более прохладные дни осенью, зимой и весной пара переносит легче. Однако сильные ветры на открытом побережье также создают трудности.

Несмотря на это, партнеры говорят, что чувствуют себя счастливыми в своем окружении. При этом с того места, где они разбили лагерь, видны многочисленные дома и квартиры вдоль залива Пальма. По их словам, пара не может себе позволить приобрести подобное жилье.

Жилищный кризис на Майорке

История британской пары привлекла внимание на фоне проблем с доступностью жилья на Балеарских островах. Высокие цены на недвижимость и стоимость аренды затрудняют поиск жилья для людей, доходы которых не соответствуют местным ценам.

По данным Обсерватории жилья Балеарских островов, количество арендуемых квартир на архипелаге с 2011 по 2024 год увеличилось вдвое — до 87 759. В 2024 году средняя месячная арендная плата по действующим договорам превышала девять евро за квадратный метр.

Теперь главная цель партнеров — накопить достаточно денег, чтобы вернуться в Великобританию. После десяти лет жизни во временном поселении на побережье они планируют покинуть Майорку, хотя точную дату отъезда пока не назвали.

Напомним, пассажирка круизного лайнера Royal Caribbean вышла на балкон после душа, чтобы полюбоваться видом на Средиземное море, но внезапно заметила камеры видеонаблюдения. Видео 34-летней Эби, опубликованное в TikTok, набрало более 598 тысяч просмотров и вызвало интерес к тому, где именно на круизных лайнерах установлены камеры.

Ранее "Фокус" сообщал, что мужчина из-за неудачного загара стал звездой интернета. Оказалось, что до этого турист постоянно ходил в носках и рабочей обуви, из-за чего его ноги не попадали под солнечные лучи.