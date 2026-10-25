Мрія про рай в наметі не справдилася: чому британці після 10 років на Майорці хочуть додому

Британська пара вже десять років живе в наметі серед кам’яних стін на узбережжі Майорки, але попри роботу й заощадження досі не може дозволити собі звичайне житло та мріє повернутися додому.

Життя на узбережжі Середземного моря з краєвидами на затоку Пальма не виправдало очікувань британської пари. Після десяти років у саморобному помешканні на Майорці вони збирають гроші, щоб повернутися до Великої Британії та нарешті облаштуватися вдома. Про це повідомила місцева газета Última Hora, журналісти якої поспілкувалися з одним із мешканців тимчасового поселення.

"Ми тут уже десять років, але вже тривалий час відкладаємо гроші, щоб повернутися до своєї країни. Це не те життя, якого ми хотіли", — заявив чоловік на ім’я Стіві.

Як облаштоване помешкання пари з Британії на Майорці

Подружжя облаштувало тимчасове помешкання в районі Сон-Вері муніципалітету Льюкмайор, на узбережжі з видом на затоку Пальма. Їхнє житло розташоване серед стін із маресу — традиційного місцевого пісковику, який використовували для будівництва на Балеарських островах.

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Замість повноцінного будинку пара використовує намет і невелику кількість речей. Серед них — посуд, кухонне приладдя, пляшки та кілька предметів меблів. Таким чином, вони мають не будинок із комунікаціями, а облаштований житловий простір просто неба.

Британська пара живе в наметі на узбережжі Майорки Фото: Ultima Hora

Місцеві жителі вже звикли до присутності пари. Їх також помічають туристи та люди, які гуляють прибережною стежкою. Деякі перехожі зупиняються, щоб роздивитися незвичайне поселення.

Однак увага сторонніх не завжди подобається його мешканцям. Стіві зазначив, що вони з дружиною хочуть, аби до них ставилися з повагою та дозволили спокійно жити без зайвого втручання.

"Ми не хочемо проблем. Ми прожили тут усі ці роки, навіть під час пандемії, і нікому не заважаємо", — сказав він.

В іншій частині розмови чоловік додав: "Ми не хочемо фотографій, ми просто хочемо жити спокійно. У нас усе чисто й доглянуто".

За словами Стіві, вони з партнеркою обоє працюють і по черзі залишаються в поселенні, щоб хтось постійно наглядав за їхніми речами. Ще б пак, однією з проблем, з якими зіткнулися британці, стали крадіжки. Зокрема, у них викрали велосипед.

Про їхнє проживання в цій місцевості знають місцева поліція Льюкмайора, Цивільна гвардія Іспанії та давні мешканці району.

Спека влітку та сильний вітер ускладнюють життя

Життя біля Середземного моря може здаватися привабливим, однак умови в тимчасовому поселенні не завжди комфортні. За словами Стіві, найважче доводиться влітку, коли сонце годинами нагріває відкриту місцевість.

Натомість прохолодніші дні восени, взимку та навесні пара переносить легше. Однак сильні вітри на відкритому узбережжі також створюють труднощі.

Попри це, партнери кажуть, що почуваються щасливими у своєму оточенні. Водночас із місця, де вони облаштували табір, видно численні будинки та квартири вздовж затоки Пальма. Придбати подібне житло пара, за її словами, не може собі дозволити.

Житлова криза на Майорці

Історія британської пари привернула увагу на тлі проблем із доступністю житла на Балеарських островах. Високі ціни на нерухомість і вартість оренди ускладнюють пошук помешкання для людей, чиї доходи не відповідають місцевим цінам.

За даними Обсерваторії житла Балеарських островів, кількість орендованих помешкань на архіпелазі зросла з 2011 до 2024 року вдвічі — до 87 759. У 2024 році середня місячна орендна плата за чинними договорами перевищувала дев’ять євро за квадратний метр.

Тепер головна мета партнерів — накопичити достатньо грошей, щоб повернутися до Великої Британії. Після десяти років життя в тимчасовому поселенні на узбережжі вони планують залишити Майорку, хоча точну дату від’їзду поки не назвали.

Нагадаємо, пасажирка круїзного лайнера Royal Caribbean вийшла на балкон після душу, щоб насолодитися видом на Середземне море, але раптово помітила камери відеоспостереження. Відео 34-річної Ебі, опубліковане в TikTok, набрало понад 598 тисяч переглядів і викликало інтерес до того, де саме на круїзних лайнерах встановлені камери.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік через невдалу засмагу став зіркою мережі. Виявилося, що турист постійно до цього ходив у шкарпетках і робочому взутті, через що його ноги обходили промені сонця.