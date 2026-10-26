Уже, чем вагон метро: в Лондоне продают дом шириной 2,44 метра со скидкой

В Великобритании выставлен на продажу необычный дом. Цену на этот чрезвычайно узкий дом, который уже, чем вагон метро, снизили на 56 тысяч долларов после того, как его владелец не смог найти покупателя.

Этот необычный двухкомнатный дом в Лондоне, ширина которого составляет всего около 2,44 метра, продается по цене 800 тысяч долларов. Агентство недвижимости сообщает, что эта цена ниже средней стоимости дома в этом районе, пишет The Sun.

Крошечный домик удачно расположен в оживлённом пригороде на юго-западе Лондона. Сообщается, что недвижимость там стоит значительно дороже.

Но цену пришлось снизить, так как покупателя найти не удалось

Поскольку ширина квартиры составляет всего 2,44 метра, новому владельцу будет сложно разместить, например, большой диван в гостиной, ведь даже первый этаж имеет длину всего 9,22 метра.

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В Великобритании снизили цену на узкий дом Фото: Скриншот

Несмотря на небольшие размеры, на первом этаже расположены гостиная открытой планировки, кухня и туалет.

В ней даже есть мини-кухня с современной встроенной плитой, варочной поверхностью, белыми шкафами и мраморной столешницей.

Снаружи новый владелец может наслаждаться солнечной террасой с огороженным садом, приподнятыми клумбами и искусственным газоном.

Его продает агентство недвижимости Halletts.

"Великолепный и необычный двухкомнатный дом в частной собственности с прекрасным садом, выходящим на юго-восток. Расположен на трех этажах, отличается хорошей освещенностью, оснащен современным оборудованием, оформлен в нейтральных тонах и имеет деревянные полы по всей площади. Прекрасное расположение, в шаговой доступности от различных вокзалов, местных магазинов и ресторанов", — говорится в сообщении агентства.

Зато в сети этот дом стал поводом для многочисленных шуток.

"Кухня-камбуз. Спальня-камбуз. Гостиная-камбуз".

"Дом шириной с морской контейнер".

Напомним, что 724-летний замок, который снимали в любимом детском телешоу, выставлен на продажу за 7 миллионов долларов США. Средневековое поместье насчитывает 30 спален, шесть башен и ров. В большом зале даже ужинали Генрих VIII и Анна Болейн.

Кроме того, в Великобритании выставлен на продажу один из самых необычных домов. Его новому владельцу придётся привыкать к подъезжающим поездам.