Вужчий за вагон метро: у Лондоні продають будинок завширшки 2,44 метра зі знижкою

У Британії продають незвичайний дім. Ціну на надзвичайно тонкий будинок, який вужчий за вагон метро, ​​знизили на 56 тисяч доларів після того, як його власник не зміг знайти покупця.

Цей незвичайний двокімнатний будинок у Лондоні завширшки всього приблизно 2,44 метра, продається за ціною 800 тисяч доларів. Агенція з нерухомості повідомляє, що це нижча вартість, аніж середня ціна будинку в цьому районі, пише The Sun.

Крихітний будинок вдало розташований у жвавому передмісті на південному заході Лондона. Повідомляється, що там нерухомість значно більше коштує.

Але ціну довелося знизити після того, як покупця не вдалося знайти

Маючи лише 2,44 метра завширшки, новому власнику буде важко розмістити, наприклад, великий диван у вітальні, бо навіть перший поверх має лише 9,22 метра завдовжки.

Видео дня

У Британії знизили ціну на вузький будинок Фото: Скриншот

Незважаючи на невеликий розмір, на першому поверсі є вітальня відкритого планування, кухня та туалет.

У ньому навіть є мінікухня із сучасною вбудованою плитою, варильною поверхнею та білими шафами і мармуровою стільницею.

Зовні новий власник може насолоджуватися сонячною терfсою з обгородженим садом і піднятими клумбами та штучним газоном.

Його продає агентство нерухомості Halletts.

"Чудовий та незвичайний двокімнатний будинок у вільній власності з прекрасним садом, що виходить на південний схід. Розташований на трьох поверхах та гарно світлий, із сучасним обладнанням, нейтральним декором та твердою підлогою по всій території. Чудове розташування, в пішій доступності від різних вокзалів, місцевих магазинів та ресторанів", — йдеться у повідомленні агенства.

Натомість у мережі цей будинок викликав численні жарти.

"Кухня-камбуз. Спальня-камбуз. Вітальня-камбуз".

"Будинок завширшки з морський контейнер".

Нагадаємо, що 724-річний замок, який знімали в улюбленому дитячому телешоу, виставили на продаж за 7 мільйонів доларів США. Середньовічний маєток має 30 спалень, шість веж і рів. У великій залі навіть вечеряли Генріх VIII та Анна Болейн.

Також у Великій Британії виставили на продаж один із найнезвичайніших будинків. Його новому власнику доведеться звикати до поїздів, що під’їжджають.