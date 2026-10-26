Неожиданно пришли гости без приглашения: невеста прервала свою свадьбу в горах

Когда Фабиола и Остин Касперек решили провести свою свадебную церемонию в горах, они и не предполагали, что на их торжестве появятся медведи.

Молодожены и их гости заметили медведицу с медвежатами примерно через 10 минут после начала церемонии в Пиджен-Фордж, пишет The People.

Фабиола и Остин Касперек как раз собирались сказать свое заветное "Да", когда мама-медведица с двумя медвежатами появилась на празднике.

Инцидент произошел 15 октября в Пиджен-Фордж, штат Теннесси. Пара из Форт-Майерса, штат Флорида, знала, что собирается пожениться в стране чёрных медведей, но их не предупредили о возможных визитах медведей.

"Я даже не думала, что медведи захотят находиться рядом с людьми, музыкой и шумом. Я также не видела ни одной фотографии медведей ни на одной из фотографий, опубликованных на месте проведения мероприятия", — делится 33-летняя Фабиола.

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Примерно через 10 минут после начала церемонии Фабиола услышала, как один из гостей ахнул. Оглядевшись по сторонам, она увидела, что мама-медведица с медвежатами стоит прямо за ведущим церемонии.

Медведи пришли на свадьбу пары в горах Фото: Скриншот

"Сначала я почувствовала волнение. Типа: „О Боже, там медведи!“ Я скривила лицо, но никто не обернулся. Я подождала несколько минут и была вынуждена сказать: "Извините, я должна прерваться. Прямо за вами три медведя", — рассказала она.

Фабиола говорит, что реакция её гостей была неоднозначной. Некоторые испугались, а другие хотели запечатлеть этот момент навсегда.

"Некоторые люди явно испугались. Все обернулись и ахнули, а некоторые встали, чтобы попытаться сфотографировать. По какой-то причине я почувствовала спокойствие. Обычно я волнуюсь, но я просто подумала: "Это запомнится навсегда", — говорит женщина.

В конце концов медведи пробыли там всего около пяти минут. Ведь владелец заведения вышел, чтобы помочь отпугнуть медведей, и они ушли один за другим.

Вспоминая свою свадьбу, Фабиола говорит, что никогда не забудет тот уникальный момент, когда увидела на своей церемонии группу медведей.

"Я свадебный фотограф, работаю в этой сфере почти шесть лет, и за всю свою карьеру я никогда не видела ничего подобного. Я хотела чего-то уникального и необычного, чем свадьба в стиле "Флорида", и мы это полностью получили, и даже больше", — говорит она.

Напомним, что на Аляске объявили нового победителя ежегодного конкурса толстых медведей. Бурый медведь по имени Backpack 89 (Рюкзак) победил в зрительском соревновании под названием "Неделя толстого медведя".

Кроме того, в 2026 году в Колорадо было зафиксировано более 7000 случаев наблюдения за медведями, что превысило предыдущий годовой максимум 2019 года. Во многих штатах популяция медведей восстановилась, и учёные опасаются, что из-за изменения климата они перестанут впадать в спячку.