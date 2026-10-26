Раптово прийли гості без запрошення: наречена перервала своє весілля у горах

Коли Фабіола та Остін Касперек вирішили провести свою весільну церемонію в горах, то не сподівалися, що на їх святі з'являться ведмеді.

Молодята та їх гості помітили маму-ведмедицю та її ведмежат приблизно через 10 хвилин після початку церемонії в Pigeon Forge, пише The People.

Фабіола та Остін Касперек саме збиралися сказати своє заповітнє "Так", коли мама-ведмедиця з двома ведмежатами з'явилися на святі.

Інцидент стався 15 жовтня в Піджен-Фордж, штат Теннессі. Пара з Форт-Майєрса, штат Флорида знала, що вони збираються одружитися в країні чорних ведмедів, але їх не попереджали про можливі візити ведмедів.

"Я навіть не думала, що ведмеді захочуть бути поруч з людьми, музикою та шумом. Я також не бачила жодних фотографій ведмедів на жодному з фотографій, опублікованих на місці проведення заходу", — ділиться 33-річна Фабіола.

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Приблизно через 10 хвилин після початку церемонії Фабіола почула, як один із гостей ахнув. Озирнувшись навколо, вона побачила, що мама-ведмедиця з ведмежатами стоять прямо за ведучим церемонії.

Ведмеді прийшли на весілля пари в горах Фото: Скриншот

"Спочатку я відчувала хвилювання. Ніби: "О Боже, там ведмеді!" Я скривила обличчя, але ніхто не озирнувся. Я почекала кілька хвилин і мусила сказати: "Вибачте, мушу перервати. Прямо за вами троє ведмедів", — розповіла вона.

Фабіола каже, що реакція її гостей була неоднозначною. Дехто був наляканий, а інші хотіли зафіксувати цей момент назавжди.

"Деякі люди точно злякалися. Усі обернулися і ахнули, а деякі встали, щоб спробувати сфотографувати. З якоїсь причини я відчула спокій. Зазвичай я хвилююся, але я просто подумала: "Це запам’ятається назавжди", — каже жінка.

Зрештою ведмеді пробули лише близько п'яти хвилин. Адже власник закладу вийшов, щоб допомогти відлякати ведмедів, і вони пішли один за одним.

Озираючись на своє весілля, Фабіола каже, що ніколи не забуде той унікальний момент, коли побачила на своїй церемонії групу ведмедів.

"Я весільний фотограф, і я працюю в цій галузі майже шість років, і ніколи за свою кар’єру я не бачила нічого подібного. Я хотіла чогось унікального та незвичайного, ніж весілля у стилі "Флорида", і ми це повністю отримали, та навіть більше", — каже вона.

Нагадаємо, що на Алясці оголосили нового переможця щорічного конкурсу товстих ведмедів. Бурий ведмідь на ім'я Backpack 89 (Рюкзак) переміг у глядацькій битві під назвою "Тиждень товстого ведмедя".

Також у 2026 році в Колорадо було зафіксовано понад 7000 випадків спостереження за ведмедями, що перевищило попередній річний максимум 2019 року. У багатьох штатах популяція ведмедів відновилася, і вчені побоюються, що вони перестануть впадати в сплячку через зміни клімату.