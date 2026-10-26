Медленно сползает вниз: ледяная глыба весом 250 000 тонн может "похоронить" целую деревню в Альпах

Гигантская глыба льда может накрыть горную деревню Ранда в Швейцарии. Ведь она буквально висит над ней и медленно сползает по долине.

Даже новый снегопад может ухудшить ситуацию и, в худшем случае, спровоцировать лавину. В настоящее время эксперты внимательно следят за ситуацией на восточном леднике Вайсхорн в Вале, который буквально висит в воздухе и достигает высоты 4505 метров, пишет издание Bild.

Ледник Людовый весит 250 000 тонн и представляет угрозу для горной деревни, расположенной примерно в девяти километрах от Церматта.

Ледяной глыба находится под постоянным наблюдением

Небольшой населённый пункт в Альпах, где проживает 450 человек, находится в состоянии тревоги. Значительное усиление движения ледяных масс на леднике уже было обнаружено в августе. Уровень предупреждения повышен до 3 по четырехуровневой шкале. Специалисты говорят, что теперь необходим постоянный мониторинг.

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Ледяной глыба угрожает селу Ранда в Швейцарии Фото: Скриншот

Кроме того, были определены запретные зоны. В случае неизбежного обвала будет задействован 4-й уровень, включая эвакуацию. Муниципалитет в течение нескольких недель публиковал предупреждения на своём веб-сайте.

"В ближайшие дни возможны обвалы, которые могут затронуть обозначенную опасную зону", — говорится в сообщении.

Что говорят эксперты по борьбе с лавинами

Пока всё в порядке, но опасность растёт с каждым днём. По словам Норберта Карлена, инженера по стихийным бедствиям кантона Вале, ледяной глыба демонстрирует "непрерывное движение". В настоящее время она сползает вниз со скоростью до 20 сантиметров в день, рассказал он.

Особое беспокойство вызывает то, что снег может сделать вероятную лавину ещё более мощной. На более пологом плато ледника Бис под ледяной глыбой в течение ближайших недель может накопиться метр или даже больше свежего снега. Если ледяная глыба отколется, она сметет снежные массы.

"Если весь глыба отколется, она непременно унесет с собой снег, лежащий под ней на плато", — выражает обеспокоенность эксперт.

А это может иметь разрушительные последствия, говорит Стефан Маргрет, эксперт по вопросам защиты от лавин в Институте исследования снега и лавин.

"Самый экстремальный сценарий — это когда ледяной глыба сойдет вниз, и при этом будет высокий риск схода лавин", — рассказал он.

По его словам, такая лавина может не только перенести большую массу, но и прокатиться в долину с большей силой и на большее расстояние. Это может спровоцировать последующие лавины.

"Если ледяная лавина сойдет в условиях низкой лавинной опасности, у нас будет стабильный снежный покров. В таком случае риск крупной цепной реакции относительно невелик", — рассказал специалист.

В настоящее время горная деревня Ранда внимательно следит за развитием ситуации, хотя, по словам эксперта, наихудший сценарий пока маловероятен. Ведь у природы и погоды свои законы.

Напомним, что известный непальский альпинист Нирмал Пурджа, снявшийся в документальном фильме Netflix "14 вершин: нет ничего невозможного", считается пропавшим без вести после того, как лавина накрыла гору Брод-Пик в Пакистане.

Кроме того, лавины на горнолыжных курортах в Альпах уже унесли жизни более 20 туристов. А теперь из-за схода снега с рельсов сошел целый поезд.