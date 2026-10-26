Повільно сповзає вниз: крижана брила вагою 250 000 тонн може "похоронити" ціле село в Альпах

Гігантська брила льоду може накрити гірське село Ранда у Швейцарії. Адже буквально висить над ним та повільно сповзає долиною.

Навіть новий снігопад може погіршити ситуацію та, в найгіршому випадку, спровокувати лавину. Наразі експерти уважно стежать за ситуацією на східному льодовику Вайсхорн у Вале, що буквально висить у повітря та заввишки 4505 метрів, пише видання Bild.

Крижаний людовим має вагу 250 000 тонн та загрожує гірському селу, розташованому приблизно за дев'ять кілометрів від Церматта.

Крижана брила перебуває під постійним наглядом

Невелика громада, де проживає 450 мешканців, в Альпах перебуває в стані тривоги. Значно посилений рух крижаних мас на льодовику вже був виявлений у серпні. Рівень попередження підвищено до 3 з чотирирівневої системи. Фахівці кажуть, що тепер потрібен постійний моніторинг.

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Крижана брила загрожує селу Ранда у Швейцарії Фото: Скриншот

Крім того, було визначено заборонені зони. У разі неминучого обвалу буде задіяно 4-й рівень, включаючи евакуацію. Муніципалітет протягом тижнів попереджав на своєму вебсайті.

"У найближчі дні можливі обвали з потенційним потраплянням до позначеної небезпечної зони", — йдеться у повідомленні.

Що кажуть експерти з боротьби з лавинами

Наразі все добре, але небезпека зростає щодня. За словами Норберта Карлена, інженера зі стихійних лих кантону Вале, крижана брила демонструє "безперервний рух". Наразі вона сповзає вниз зі швидкістю до 20 сантиметрів на день, розповів він.

Особливе занепокоєння викликає те, що сніг може зробити ймовірну лавину ще потужнішою. На більш пологому плато льодовика Біс під крижаною брилою протягом найближчих тижнів може накопичитися метр або навіть більше свіжого снігу. Якщо крижана брила відколеться, вона змете снігові маси.

"Якщо вся брила відколеться, вона неодмінно забере з собою сніг, що лежить під нею на плато", — висловлює занепокоєння експерт.

А це може мати руйнівні наслідки, каже Стефан Маргрет, експерта з питань захисту від лавин в Інституті дослідження снігу та лавин.

"Найекстремальніший сценарій — це коли брила льоду зійде вниз, і при цьому існуватиме високий ризик лавин", — розповів він.

За його словами, така лавина може не лише перенести більшу масу, але й прокотитися в долину з більшою силою та на більшу відстань. Це може спровокувати подальші лавини.

"Якщо крижана лавина зійде, коли небезпека лавини низька, у нас є стабільний сніговий покрив. У такому випадку ризик великої ланцюгової реакції відносно невеликий", — розповів фахівець.

Наразі гірське село Ранда пильно стежить за небезпекою, хоча, за словами експерта, найгірший сценарій наразі досить малоймовірний. Бо природа та погода мають свої правила.

Нагадаємо, що відомий непальський альпініст Нірмал Пурджа, який знявся у документальному фільмі Netflix "14 вершин: немає нічого неможливого", вважається зниклим безвісти після того, як лавина накрила гору Броуд-Пік у Пакистані.

Також лавини на гірськолижних курортах в Альпах уже вбили понад 20 туристів. А тепер через сходження снігу зійшов з рейок цілий поїзд.