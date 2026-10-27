Огромная нефтяная буровая установка затонула в океане со 115 людьми на борту: 5 человек пропали без вести

У побережья Габона, что в Центральной Африке, в океане затонула нефтяная платформа со 115 людьми на борту.

На пугающих кадрах видно, как буровая установка Prospector 5 опрокинулась под углом, медленно погружаясь под поверхность воды вечером 24 октября, пишет The Sun.

На видео, снятом с соседнего судна, видны сотрудники в спасательных жилетах, бегающие по палубе, а остальные люди просто застыли, с ужасом наблюдая за происходящим.

Кроме того, на кадрах видно, как закрытые спасательные шлюпки удаляются от тонущего судна.

Буровая установка Prospector 5 компании Borr Drilling, ранее работавшая в Северном море у побережья Шотландии, затонула около 20:30 у побережья Габона в Центральной Африке.

В океане затонула нефтяная платформа

По данным источников, знакомых с ситуацией, по меньшей мере один член экипажа погиб, а четверо других числятся пропавшими без вести, в том числе трое граждан Габона и один иностранец.

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Поисково-спасательные операции продолжаются при поддержке ВМС страны.

Правительство страны не подтвердило смерть гражданина Индии, зато сообщило, что пять человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Трагедия произошла во время подъемных работ в рамках подготовки к запланированной буровой кампании.

Буровая установка, принадлежащая и эксплуатируемая компанией Borr, арендована для проведения буровых работ компанией BW Energy у берегов Габона.

Компания сообщила, что, по предварительным данным, буровая установка пострадала "в результате потери равновесия", что привело к потере устойчивости и последующему затоплению.

Это происходит, когда одна из опор буровой установки пробивается сквозь твёрдое морское дно в находящийся ниже ил или песок, что приводит к внезапному обрушению.

Министерство нефти и газа Габона заявило, что задействовало кризисный штаб для усиления поисково-спасательных операций в этом районе.

Кроме того, начато расследование с целью установления причин инцидента, сообщил министр нефти и газа Клотер Конджа.

110 спасённых сотрудников были доставлены на берег в Габоне, где им была оказана медицинская помощь.

"Мы глубоко обеспокоены судьбой тех, кто числится пропавшим без вести, и всех, кто пострадал в результате этого инцидента. Нашим непосредственным приоритетом является поддержка текущих поисково-спасательных работ и обеспечение благополучия всего участвующего персонала", — сказал главный исполнительный директор Borr Drilling Бруно Моран.

По данным министерства, утечки вредных веществ в океан не обнаружено.

Буровая установка была построена в Шанхае в 2014 году. Она может работать на глубине 122 метра.

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