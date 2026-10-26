Более 3300 человек были на борту: круизный лайнер за $488 млн врезался в два контейнеровоза

В Германии произошло столкновение в море. Роскошный круизный лайнер с пассажирами на борту врезался в два контейнеровоза после того, как его сбило с курса из-за сильного штормового ветра.

Пассажиры на борту судна Mein Schiff 3 стоимостью 488 миллионов долларов были потрясены, когда роскошный лайнер потерял управление и врезался в грузовые суда в порту на севере Германии, пишет The Sun.

На видео, снятом одним из пассажиров, видно, как 293-метровое судно пытается противостоять порывам ветра, дрейфуя возле терминала с контейнерами при помощи трёх буксиров.

Шторм на море

Лайнер компании TUI не успел миновать одно стоящее грузовое судно, прежде чем сильно врезался в стальной корпус судна MSC Victorine.

Несколько спасательных шлюпок Mein Schiff 3 были раздавлены в результате удара. Кроме того, после столкновения появились фотографии, на которых была видна 9-метровая дыра в борту одного из контейнеровозов.

Видео дня

Ужасная авария произошла 25 октября в Бремерхафене. Именно тогда, когда роскошный лайнер готовился отправиться в 20-дневное путешествие вокруг Канарских островов.

По данным TUI Cruises, на момент столкновения на борту находились 2428 отдыхающих и 922 члена экипажа.

К счастью, никто не пострадал.

Кристиан Бреден высадил своих пожилых родителей у терминала и помахал им рукой с набережной, не подозревая, что их каюта на правом борту находится прямо на линии огня двух контейнеровозов.

"Мои родители сказали, что это была авария, которой они ещё никогда не видели. Корабль сильно трясся и качался", — сказал Кристиан Бреден, который отправил своих пожилых родителей в путешествие на лайнере.

В свою очередь, круизная компания TUI отменила запланированную поездку на Канарские острова, а пострадавший лайнер пришвартовался в Бремерхафене для экстренного ремонта.

Судно должно было зайти в Лиссабон, на Мадейру, на Тенерифе и в Агадир, прежде чем вернуться в Германию 14 ноября.

Представитель TUI Cruises сообщил, что обнаруженные повреждения требуют немедленного проведения ремонтных работ на судостроительном заводе.

Кроме того, водная полиция Бремена начала расследование с целью выяснения обстоятельств аварии.

Напомним, что крупнейшую белую акулу, когда-либо замеченную в Атлантическом океане, обнаружили впервые за несколько месяцев. Вероятно, она направляется к Кейп-Коду, а затем к восточному побережью Канады.

Кроме того, в Кадисском заливе были обнаружены остатки судна, которое, по приблизительным оценкам, относится к XVII веку. Благодаря этой находке учёные сделали новые выводы, касающиеся контрабанды и морской торговли в Атлантическом океане того времени.