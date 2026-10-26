Понад 3300 людей були на борту: круїзний лайнер за $488 млн врізався у два контейнеровози

У Німеччині сталося зіткнення у морі. Розкішний круїзний лайнер з пасажирами на борту врізався у два контейнеровози після того, як його знесло з курсу через сильний штормовий вітер.

Пасажири на борту судна Mein Schiff 3 вартістю 488 мільйонів доларів були шоковані, коли розкішний лайнер втратив керування та врізався у вантажні судна в порту на півночі Німеччини, пише The Sun.

На відео, що було зняте пасажиром, видно, як 293-метрове судно намагається боротися з поривами вітру, дрейфуючи біля терміналу з контейнерами за допомогою трьох буксирів.

Шторм у морі

Лайнер компанії TUI не проскочив повз одне нерухоме вантажне судно, перш ніж сильно врізатися в сталевий корпус судна MSC Victorine.

Кілька рятувальних шлюпок Mein Schiff 3 були розчавлені внаслідок удару. Крім того, після зіткнення з'явилися фото, де було видно 9-метрову діру в борту одного контейнеровоза.

Видео дня

Моторошна аварія сталася 25 жовтня у Бремергафені. Саме тоді, коли розкішний лайнер готувався вирушити у 20-денну подорож навколо Канарських островів.

За даними TUI Cruises, на момент зіткнення на борту перебувало 2428 відпочивальників та 922 члени екіпажу.

На щастя, ніхто не постраждав.

Крістіан Бреден висадив своїх літніх батьків біля терміналу та помахав їм рукою з набережної, не підозрюючи, що їхня каюта по правому борту знаходиться прямо на лінії вогню двох контейнеровозів.

"Мої батьки сказали, що це була аварія, якої вони ще ніколи не бачили. Корабель сильно трясся та тряслося", — сказав Крістіан Бреден, який відправив своїх літніх батьків батьків у подорож на лайнері.

Натомість круїзна компанія TUI скасувала заплановану поїздку на Канарські острови, а постраждалий лайнер пришвартувався в Бремергафені для екстреного ремонту.

Судно мало відвідати Лісабон, Мадейру, Тенерифе та Агадір, перш ніж повернутися до Німеччини 14 листопада.

Речник TUI Cruises повідомив, що виявлені пошкодження вимагають термінового проведення ремонтних робіт на суднобудівному заводі.

Також водна поліція Бремена розпочала розслідування для з'ясування обставин аварії.

Нагадаємо, що в найбільшу велику білу акулу, коли-небудь бачили в Атлантичному океані, помітили вперше за кілька місяців. Ймовірно, що вона прямує до Кейп-Коду, а потім до східного узбережжя Канади.

Також в Кадісській затоці було виявлено залишки судна, яке приблизно датоване XVII століттям. Завдяки цьому відкриттю вчені зробили нові висновки щодо розуміння контрабанди та морської торгівлі в Атлантичному океані того часу.