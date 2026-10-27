Величезна нафтова бурова установка затонула в океані зі 115 людьми на борту: 5 осіб зникли безвісти

Біля узбережжя Габону, що в Центральній Африці, в океані затонула нафтова платформа зі 115 людьми на борту.

На моторошних кадрах видно, як бурова установка Prospector 5 перекинулася під кутом, повільно занурюючись під поверхню води 24 жовтня, ввечері, пише The Sun.

На відео, знятому з сусіднього судна, видно працівників у рятувальних жилетах, які бігають по палубі, а інші люди просто заціпеніли, з жахом спостерігаючи за цим.

Також на кадрах помітно, як закриті рятувальні шлюпки віддаляються від конструкції, що тоне.

Бурова установка Prospector 5 компанії Borr Drilling, яка раніше працювала в Північному морі біля узбережжя Шотландії, затонула близько 20:30 біля узбережжя Габону, що в Центральній Африці.

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В океані затонула нафтова платформа

За даними джерел, знайомих із ситуацією, щонайменше один член екіпажу загинув, а четверо інших вважаються зниклими безвісти, включаючи трьох громадян Габону та одного іноземця.

Пошуково-рятувальні операції продовжуються за підтримки ВМС країни.

Уряд країни не підтвердив смерть громадянина Індії, натомість повідомив, що п'ятеро людей залишаються зниклими безвісти.

Трагедія сталася під час підйомних робіт у рамках підготовки до запланованої бурової кампанії.

Бурова установка, що належить і експлуатується компанією Borr, орендована для бурових операцій компанії BW Energy біля берегів Габону.

Компанія повідомила, що, за попередньою інформацією, бурова установка зазнала "під час втрати рівноваги", що призвело до втрати стійкості та подальшого затоплення.

Це — відбувається, коли одна з опор бурової установки проривається крізь тверде морське дно в осад або пісок, що знаходиться нижче, що призводить до раптового обвалення.

Міністерство нафти і газу Габону заявило, що активувало кризовий підрозділ для посилення пошуково-рятувальних операцій у цьому районі.

Також було розпочато розслідування для встановлення причини інциденту, повідомив міністр нафти і газу Клотер Конджа.

110 осіб персоналу, яких врятували, було доставлено на берег у Габоні, де їм було надано медичну допомогу.

"Ми глибоко стурбовані тими, хто залишається зниклим безвісти, та всіма, хто постраждав від цього інциденту. Нашим безпосереднім пріоритетом є підтримка поточних пошуково-рятувальних зусиль та благополуччя всього персоналу, який бере участь", — сказав головний виконавчий директор Borr Drilling Бруно Моран.

За словами міністерства, витоку шкідливих речовин в океан не виявлено.

Бурову установку було побудовано в Шанхаї у 2014 році. Вона може працювати на глибині 122 метри.

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