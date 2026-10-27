Пролежал в стене 110 лет: супруги нашли запечатанное письмо из прошлого и разгадали тайну

Кейт и Билл Пирси приобрели старинное поместье в городе Эванстон, штат Иллинойс, несколько лет назад. А когда начали ремонт, то во время демонтажа стены на кухне наткнулись на запечатанное письмо 1914 года, в котором скрывалась неожиданная ошибка почты того времени.

Запечатанный конверт с марками, отправленный еще до начала Первой мировой войны, пролежал внутри стены дома более века, пишет The People.

Кейт и Билл Пирси в ходе капитального ремонта кухни демонтировали старую встроенную конструкцию, расположенную рядом с комнатой для дворецкого.

Но в стене супруги обнаружили старый конверт, покрытый толстым слоем строительной пыли, с четырьмя редкими марками иностранного образца.

Послание оставалось нетронутым и запечатанным с 1914 года.

"Он был запечатан и, судя по всему, очень старый. На нём было четыре штампа, которые явно были иностранными. Вскрывать его было почти преступлением, но нам нужно было узнать, что внутри, — рассказывает Кейт Пирс.

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Сначала они даже не могли определить, на каком языке он был написан. Но после того, как Кейт поделилась фотографией находки со своими подписчиками в Instagram, один из пользователей быстро определил, что это шведский язык, и перевёл письмо для неё.

"Письмо довольно длинное. Его написала Элси ее мать, и в нем в основном речь идет о повседневной жизни в Швеции. Она упоминает, что ее отец плохо себя чувствует и что у него болит спина", — рассказала женщина.

В доме в США нашли письмо 1914 года Фото: Скриншот

Затем супруги поняли, что письмо, возможно, вообще пришло не по адресу. На самом деле письмо было адресовано соседнему дому.

"Мы были немного озадачены, потому что наш дом украшен ирландскими мотивами, и мы всегда считали, что первые владельцы были ирландцами. Конечно, дом мог быть продан в период с 1899 по 1914 год, но я думаю, что более вероятно, что это письмо вообще никогда не предназначалось для нашего дома. Это также может объяснить, почему оно до сих пор оставалось запечатанным в конверте. Я думаю, что человек, живший в нашем доме, вероятно, хотел отнести его своей соседке Элси, но так и не нашел на это времени", — предположила женщина.

Вероятно, из-за ошибки почтальона корреспонденция была доставлена не по адресу, а затем письмо случайно упало в щель во время внутренних работ и затерялось в стене.

После раскрытия тайны супруги решили не выбрасывать письмо, а сохранить его у себя дома.

Кейт поместила его в рамку и повесила в недавно отремонтированной ванной комнате, рядом с тем местом, где они его нашли.

Напомним, что в Ганновере супруги уже 7 лет не могут переехать в свою квартиру, которую приобрели за 230 тысяч евро, чтобы жить там после выхода на пенсию. А всё потому, что предыдущий арендатор угрожает покончить с собой.

Кроме того, во время ремонта своей фермы в Западном Дорсете, что в Великобритании, супруги случайно нашли старинные монеты XVII века.