Пролежав у стіні 110 років: подружжя знайшло запечатаний лист із минулого і розгадало таємницю

Кейт і Білл Пірси придбали старовинний маєток у місті Еванстон, штат Іллінойс, кілька років тому. А коли почали ремонт, то під час демонтажу стіни на кухні натрапила на запечатаний лист 1914 року, який приховував несподівану помилку тогочасної пошти.

Запечатаний конверт із марками, відправлений ще до початку Першої світової війни пробув всередині стіни будинку понад століття, пише The People.

Кейт і Білл Пірси під час масштабного оновлення кухні демонтували стару вбудовану конструкцію поруч із кімнатою для дворецького.

Але у стіні чоловік з дружиною побачили вкритий товстим шаром будівельного пилу старий конверт із 4 рідкісними марками іноземного зразка.

Послання залишалося недоторканим і запечатаним з 1914 року.

"Він був невідкритий і, очевидно, дуже старий. На ньому було чотири штампи, які явно були іноземними. Відкривати його було майже злочином, але нам потрібно було знати, що всередині, – розповідає Кейт Пірс.

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Спочатку вони навіть не могли визначити мову, якою він був написаний. Але після того, як Кейт поділилася фотографією знахідки зі своїми підписниками в Instagram, одна людина швидко визначила, що мова — шведська, і переклала листа для неї.

"Лист досить довгий. Його написала Елсі її мати, і в ньому здебільшого обговорюється повсякденне життя у Швеції. Вона згадує, що її батько почувається погано і що в нього болить спина", — розповіла жінка.

У будинку в США знайшли лист 1914 року Фото: Скриншот

Потім подружжя зрозуміло, що лист, можливо, взагалі прийшов не туди. Насправді лист був адресований сусідньому будинку.

"Ми були трохи спантеличені, бо наш будинок оздоблений ірландськими мотивами, і ми завжди вважали, що перші власники були ірландцями. Звичайно, будинок міг бути проданий між 1899 і 1914 роками, але я думаю, що більш імовірно, що цей лист взагалі ніколи не призначався для нашого будинку. Це також може пояснити, чому воно все ще було запечатане в конверті. Я думаю, що людина, яка жила в нашому будинку, ймовірно, хотіла віднести його своїй сусідці Елсі, але так і не знайшла час для цього", — припустила жінка.

Ймовірно, що через помилку листоноші кореспонденцію доставили не туди, а тоді лист випадково впав в щілину під час внутрішніх робіт і загубився в стіні.

Після розкриття таємниці зі свого будинку подружжя вирішило не позбуватися листа, а зберегти його у власному житлі.

Кейт оформила його в рамку та повісила у нещодавно відремонтованій ванній кімнаті, поруч із місцем, де вони його знайшли.

Нагадаємо, що у Ганновері подружжя вже 7 років не може переїхати до своєї квартири, яку придбало за 230 тисяч євро, щоб жити там після виходу на пенсію. А все тому, що попередній орендар погрожує вбити себе.

Також під час ремонту своєї ферми у Західному Дорсеті, що у Британії, подружжя випадково викопало старовинні монети XVII століття.