"Должны добиться успеха сами": известный миллиардер решил не отдавать 7 детям все свои деньги

Основатель Phones4u и британский миллиардер Джон Кодвелл, который летает на обычных самолетах, а не на частных, накопил состояние в размере около 4,20 миллиарда долларов США.

Но более половины этой суммы пойдет на благотворительность, а не его семерым детям, пишет Daily Star.

Миллиардер Джон Кодвелл объяснил, почему он не оставит все свои деньги детям после смерти. Основатель Phones4u продал бизнес в 2006 году за 2,034 миллиарда долларов США. Но сегодня, по данным Forbes, его реальное состояние составляет 4,20 миллиарда долларов США.

74-летний Джон имеет семерых детей от четырёх разных отношений. У него трое детей от бывшей жены Кейт Макфарлейн, дочь от скрипачки Джейн Берджесс, сын от бывшей модели Клэр Джонсон. А также — двое детей от его нынешней партнерши, бывшей велосипедистки Модесты Вжесняускайте.

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В недавнем интервью LADBible, когда его спросили, получат ли дети всё его состояние, Джон ответил, что есть две причины, по которым его дети не получат всё его состояние.

Первая из них заключается в том, что им будет невозможно получить всё, поскольку он отдаст большую часть своего состояния на благотворительность.

"Я отдаю не менее 70 процентов на благотворительность. Я всегда говорил им, что если я заработаю деньги, то они никогда не дойдут до них. Они пойдут кошкам. Ну, эти деньги не пойдут кошкам домой, а пойдут на благотворительность. Когда я продал бизнес, это был действительно замечательный день и важный показатель моего успеха, но в то же время это было головной болью. Что же мне делать с миллиардами? Примерно через шесть месяцев я решил, что оставлю в своём завещании не менее 50 процентов на благотворительность. Это было огромным облегчением. Но оставалось 50 процентов, а это было слишком много, чтобы оставить своим детям", — сказал он.

Вторая причина Джона заключается в том, что он хочет, чтобы дети сами добивались успеха.

Джон Кодвелл со своей последней женой Фото: Twitter John Caudwell

"Я верю, что мои дети найдут свой собственный путь, добьются своего собственного успеха. Я категорически не согласен с тем, чтобы дети получали деньги из трастовых фондов. Это плохо для ваших детей. Вы должны оставить им шанс на собственный успех, на собственное вознаграждение и на собственное удовлетворение. Поэтому я всё больше придерживался мнения, что не следует оставлять детям деньги или оставлять их в чрезмерном количестве", — пояснил он.

Кроме того, он признался, что летает рейсами easyJet, несмотря на своё огромное личное состояние.

"Рейсы есть везде. Самолеты чистые. Что же мне еще делать? Я мог бы иметь частный самолет. Но я не совсем согласен с тем, что один или два человека сидят в самолете, который стоит 13 тысяч долларов США в час, и сжигают все это топливо. Я бы не стал критиковать тех, кто так поступает, ведь это их выбор, но мне кажется, что это неправильно", — пояснил он, почему выбрал бюджетную авиакомпанию.

Напомним, что топ-менеджер компании Neuralink и мать четверых детей Илоны Маска, Шивон Зилис, заявила о внезапном расставании с миллиардером.

Кроме того, американский магнат Уоррен Баффет, состояние которого превышает 140 миллиардов долларов, решил уйти на заслуженный отдых.

96-летний предприниматель покидает пост председателя совета директоров инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway, который он занимал в этом конгломерате более 50 лет, начиная с 1970 года.