Илон Маск внезапно бросил мать своих 4 детей: что известно об их отношениях (фото)

Топ-менеджер компании Neuralink и мать четверых детей Илона Маска, Шивон Зилис, заявила о внезапном расставании с миллиардером.

По её словам, отношения закончились фактически за одну неделю и без каких-либо предупреждений. В посте в сети X Зилис призналась, что тяжело переживает это решение.

"Трудно пройти путь от любви до расставания за одну неделю без какого-либо предупреждения, но иногда так бывает", — написала она.

Шивон добавила, что всегда стремилась быть опорой для бизнесмена.

"Учитывая его бурное детство, его часто измученную душу и то, как упорно он борется за человечество, я хотела, чтобы он испытал самую глубокую и самую устойчивую форму любви, которую только может дать этот мир", — отметила Шивон.

Илон Маск был с Шивон более 5 лет Фото: X (Twitter)

Сейчас для Зилис на первом месте остаются их четверо общих детей, которых она назвала "маленькими любовями моей жизни". Женщина надеется сохранить нормальные отношения с основателем Tesla и SpaceX.

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"Я действительно надеюсь и молюсь, чтобы мы с ним смогли остаться хорошими друзьями и вместе воспитывать детей", — выразила надежду женщина.

В заключение Шивон попрощалась с Маском.

"Мне больно, но я очень дорожу Илоном и всегда буду радоваться за его счастье. Счастливого пути, Илон, миру повезло, что ты в нём есть", — искренне написала Зилис.

Отношения Илона Маска с Шивон Зилис

Шивон Зилис и Илон Маск прожили вместе более пяти лет, совмещая тесное профессиональное сотрудничество в сфере искусственного интеллекта и гражданский брак. Пара воспитывает четверых общих детей, родившихся в период с 2021 по 2025 год с помощью ЭКО (близнецы Страйдер и Азур, а также ещё двое младших детей). Изначально зачатие детей позиционировалось не как романтическая связь, а скорее как партнерская договоренность для "улучшения демографии". Впоследствии Зилис с детьми начала жить в поместье Маска в Техасе, где они составляли одну семью.

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