Ілон Маск раптово кинув матір своїх 4 дітей: що відомо про їхні стосунки (фото)

Топменеджерка компанії Neuralink та мати чотирьох дітей Ілона Маска, Шивон Зіліс, заявила про раптове розставання з мільярдером.

За її словами, стосунки закінчилися фактично за один тиждень і без жодних попереджень. У дописі в мережі X Зіліс зізналася, що важко переживає це рішення.

"Важко пройти шлях від кохання до розставання за один тиждень без жодного попередження, але іноді так стається", — написала вона.

Шивон додала, що завжди прагнула бути для бізнесмена опорою.

"Враховуючи бурхливе дитинство, його часто змучену душу та те, як запекло він бореться за людство, я хотіла, щоб він відчув найглибшу та найстабільнішу форму кохання, яку тільки може дати цей світ", — зазначила Шивон.

Ілон Маск був із Шивон понад 5 років Фото: X (Twitter)

Зараз для Зіліс на першому місці залишаються їхні четверо спільних дітей, яких вона назвала "маленькими коханнями мого життя". Жінка розраховує зберегти із засновником Tesla та SpaceX нормальне спілкування.

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"Я справді сподіваюся та молюся, щоб ми з ним змогли залишитися чудовими друзями та спільно виховувати дітей", — висловила надію жінка.

Наостанок Шивон попрощалася з Маском.

"Мені боляче, але я глибоко дбаю про Ілона і завжди вболіватиму за його щастя. Щасливої дороги, Ілоне, світу пощастило, що ти у нього є", — написала щиро Зіліс.

Стосунки Ілона Маска з Шивон Зіліс

Шивон Зіліс та Ілон Маск були разом понад п'ять років і поєднували тісну професійну співпрацю у сфері штучного інтелекту і цивільний союз. Пара виховує чотирьох спільних дітей, які народились у період із 2021 по 2025 рік за допомогою ЕКЗ (близнят Страйдера та Азур, а також ще двох молодших дітей). Спершу зачаття дітей позиціонувалося не як романтичний зв'язок, а скоріше як партнерська домовленість для "покращення демографії". Згодом Зіліс із дітьми почала жити в маєтку Маска в Техасі, де вони були однією сім'єю.

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