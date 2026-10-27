"Мають досягти успіху самі": відомий мільярдер вирішив не віддавати 7 дітям усі свої гроші

Засновник Phones4u та британський мільярдер Джон Кодвелл, який літає звичайними літаками, а не приватними, накопичив статок у близько 4,20 мільярда доларів США.

Але понад половина з них піде на благодійність, а не 7 його дітям, пише Daily Star.

Мільярдер Джон Кодвелл пояснив, чому він не віддасть усі свої гроші дітям після смерті. Засновник Phones4u продав бізнес у 2006 році за 2,034 мільярда доларів США. Але сьогодні, за даними Forbes, його реальні статки становлять 4,20 мільярда доларів США.

74-річний Джон має семеро дітей від чотирьох різних стосунків. У нього народилося троє дітей від колишньої дружини Кейт Макфарлейн, дочка від скрипальки Джейн Берджесс, син від колишньої моделі Клер Джонсон. А також — двоє дітей від його нинішньої партнерки, колишньої велосипедистки Модести Вжесняускайте.

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В нещодавньому інтерв'ю LADBible, коли його запитали, чи отримають діти все його багатство. Джон сказав, що є дві причини, чому його діти не отримають весь його статок.

Перша з них полягає в тому, що їм буде неможливо отримати все, бо він віддасть більшу частину свого багатства на благодійність.

"Я залишаю щонайменше 70 відсотків на благодійність. Я завжди казав їм, що якщо я зароблю гроші, то вони ніколи не дійдуть до них. Вони підуть до котів. Ну, ці гроші не підуть котам додому, а підуть на благодійність. Коли я продав бізнес, це був насправді чудовий день і великий показник мого успіху, але водночас це було головним болем. Що ж мені робити з мільярдами. Приблизно через шість місяців я вирішив, що залишу у своєму заповіті щонайменше 50 відсотків на благодійність. Це було величезним полегшенням. Але залишалося 50 відсотків, що було забагато, аби залишити своїм дітям", — сказав він.

Друга причина Джона полягає в тому, що він хоче, щоб діти боролися за власний успіх.

Джон Кодвелл зі своєю останньою дружиною Фото: Twitter John Caudwell

"Я вірю, що мої діти знайдуть свій власний шлях, знайдуть свій власний успіх. Я категорично не згоден з тим, аби діти отримували гроші з трастових фондів. Це недобре для ваших дітей. Ви повинні залишити їм шанс на власний успіх, на власну винагороду та на власне задоволення. Тож я дедалі більше розвивався в тому, аби не залишати дітям грошей або не залишати надмірної їх кількості", — пояснив він.

Також він зізнався, що літає з easyJet, незважаючи на свій величезний особистий статок.

"Рейси є скрізь. Літаки чисті. Що ж мені ще робити? Я міг би мати приватний літак. Але я не дуже погоджуюся з тим, що одна чи дві людини сидять у літаку, який коштує 13 тисяч доларів США на годину, і спалюють усе це паливо. Я б не критикував нікого, хто це робить, бо це їхній вибір, але мені здається, що це неправильно", — пояснив він, чому він обрав бюджетну авіакомпанію.

Нагадаємо, що топменеджерка компанії Neuralink та мати чотирьох дітей Ілона Маска, Шивон Зіліс, заявила про раптове розставання з мільярдером.

Також американський магнат Воррен Баффет, статки якого перевищують 140 мільярдів доларів, вирішив піти на заслужений відпочинок.

96-річний підприємець залишає посаду голови ради директорів інвестиційного холдингу Berkshire Hathaway, яку він обіймав у цьому конгломераті понад 50 років, починаючи з 1970 року.