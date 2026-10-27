Скандал из-за 3-летнего мальчика: ребенка исключили из футбольной лиги, потому что он лучший игрок

Трехлетнего мальчика исключили из юношеской футбольной лиги в США за то, что он был "слишком хорош" и обходил всех в команде.

На место даже вызвали полицию после того, как между родителями трехлетнего ребенка и должностными лицами лиги возникла ожесточенная ссора возле поля, поскольку мальчика обвинили в том, что он толкал других детей и отказывался передавать мяч, пишет The Sun.

Трехлетнего мальчика отстранили от участия в футбольной лиге

Мальчика по имени Невада сняли на видео, когда он хватал мяч и бегал кругами вокруг своих соперников во время детского матча во Флориде.

Но его игра вызвала ожесточённую полемику, ведь, по словам его отца, представители лиги заявили, что он играл нечестно.

Мальчик, у которого в TikTok более 400 000 подписчиков, оказался в центре ожесточенного спора, когда на поле вызвали полицию.

Видео дня

Его разгневанные родители утверждают, что их сына наказали за то, что он слишком хорошо играл в футбол, а его тренер настаивает, что он играл слишком грубо.

На видео видно, как Невада обходит беспомощных соперников и забивает голы до прибытия полиции во время соревнований i9 Sports в Винтер-Парке.

"Они вызвали полицию из-за трехлетнего ребенка, потому что он слишком долго владел мячом. И никто другой не мог его получить. Поэтому они вызвали полицию", — слышно, как говорит отец мальчика Дон Пьер на видео, которое появилось в сети.

Однако впоследствии записи с нагрудных камер полицейских показали ожесточенную стычку, которая и стала причиной вызова офицеров.

Организатор лиги рассказал полицейским, что Невада опережал своих товарищей по команде, но утверждал, что юноша давил на других игроков.

"Парень хороший. Он замечательный. Действительно хороший. Он намного продвинутее других, поэтому забивает много голов. Но он давит на детей. Поэтому я стараюсь сказать ему: не дави, ведь мы хотим играть без давления", — сказал мужчина.

Трехлетний футболист с 400 тысячами подписчиков оказался в центре скандала

Тренер утверждал, что посадил трехлетнего мальчика на скамейку запасных, чтобы дать другим детям шанс сыграть, что вызвало жаркую перепалку с его родителями.

Затем тренер потребовал, чтобы полицейские вывели семью с поля.

Однако мать мальчика, Мартасия Гриффин, обвинила чиновников в том, что они притесняют её сына из-за его таланта.

"Они злятся на моего сына, потому что он действительно играет в футбол. Они буквально выгоняют его отсюда, потому что он хорошо играет в футбол. Сначала они сказали, что он не делает пасы, но никто не ловит мяч, когда он делает пас", — говорит женщина.

На видео, которым поделились родственники, видно, как мальчик обходит других игроков и забивает несколько голов, но не видно, чтобы ребенок кого-то толкал.

Его родители, которые заплатили почти 300 долларов США за то, чтобы он вступил в лигу, позже заявили, что их сына исключили после ссоры.

Они также поделились скриншотом якобы электронного письма от команды i9 Sports, подтверждающего возврат им средств за "Осеннюю лигу 2026 года".

Полиция Винтер-Парка подтвердила, что офицеров вызвали после ссоры между должностными лицами и родителями игрока из Невады, а не из-за его футбольных навыков.

Организатор попросил полицию вывести семью, но правоохранители постановили, что этот спор является гражданским делом и нет оснований принуждать их к этому.

В свою очередь, странная футбольная ссора вызвала бурю в социальных сетях: тысячи людей раскритиковали поведение представителей команды.

Тогда спортивная организация i9 Sports начала расследование инцидента после негативной реакции в сети.

Кроме того, этот скандал даже привлек внимание детской инфлюенсерши мисс Рэйчел, которая раскритиковала этот инцидент среди своих шести миллионов подписчиков в Instagram.

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