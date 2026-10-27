Скандал через 3-річного хлопчика: дитину виключили з футбольної ліги, бо він найкращий гравець

Трирічного хлопчка виключили з юнацької футбольної ліги у США за те, що він був "занадто хорошим" та обходив усіх в команді.

На місце навіть викликали поліцейських після того, як між батьками трирічної дитини та посадовими особами ліги виникла запекла сварка біля поля, бо юнака звинуватили у штовханні інших дітей та відмові передавати м'яч, пише The Sun.

Трирічного хлопчика відсторонили від футбольної ліги

Хлопчика на ім'я Невада зняли на відео, коли він хапав м'яч і бігав кільцями навколо своїх суперників під час дитячого матчу у Флориді.

Але його гра викликала запеклу суперечку, адже представники ліги заявили, що він грав нечесно, за словами його батька.

Хлопчик, який може похвалитися понад 400 000 підписників у TikTok, опинився в центрі запеклої суперечки, коли на поле викликали поліцію.

Видео дня

Його розлючені батьки стверджують, що їхнього сина покарали за те, що він занадто добре грав у футбол, а його тренер наполягає, що він грав занадто грубо.

На відео видно, як Невада обходить безпорадних суперників та забиває голи до прибуття поліції під час змагань i9 Sports у Вінтер-Парку.

"Вони викликали поліцію через трирічну дитину, бо вона занадто довго володіла м’ячем. І ніхто інший не може його отримати. Тож вони викликали поліцію", — чути як каже батько хлопчика Дон П'єр на відео, що опинилося в мережі.

Але згодом записи з нагрудної камери поліцейських розкрили запеклу сутичку, яка призвела до виклику офіцерів.

Організатор ліги розповів поліцейським, що Невада випереджав своїх товаришів по команді, але стверджував, що юнак тиснув на інших гравців.

"Хлопець хороший. Він чудовий. Дійсно хороший. Він дуже просунутий порівняно з іншими, тому забиває багато голів. Але він підштовхує дітей. Тож я намагаюся сказати йому: не тисни, бо ми хочемо грати без тиску", — сказав чоловік.

Трирічний футболіст із 400 тисячами підписників опинився в центрі скандалу

Тренер стверджував, що посадив трирічного хлопчика на лаву запасних, щоб дати іншим дітям шанс зіграти, що викликало гарячу суперечку з його батьками.

Потім тренер зажадав, щоб поліцейські вивели родину з поля.

Але мати дитини, Мартасія Гріффін звинуватила чиновників у тому, що вони утискають її сина за його талант.

"Вони зляться на мого сина, бо він справді грає у футбол. Вони буквально виганяють його звідси, бо він добре грає у футбол. Спочатку вони сказали, що він не пасує, але ніхто не ловить м'яч, коли він пасує", — каже жінка.

На відео, якими поділилися рідні, видно, як хлопчик обходить інших гравців і забиває кілька голів, але не видно, що дитина когось штовхає.

Його батьки, які заплатили майже 300 доларів США за те, щоб він приєднався до ліги, пізніше заявили, що їхнього сина виключили після сварки.

Вони також поділилися скриншотом нібито електронного листа від команди i9 Sports, який підтверджує повернення коштів їм за "Осінню лігу 2026 року".

Поліція Вінтер-Парку підтвердила, що офіцерів викликали після суперечки між посадовими особами та батьками гравця Невади, а не через його футбольні навички.

Організатор попросив поліцію вивести родину, але правоохоронці постановили, що суперечка є цивільною справою і не має підстав примушувати їх до цього.

Натомість дивна футбольна сварка викликала бурю в соціальних мережах, тисячі людей розкритикували поведінку представників команди.

Тоді спортивна організація i9 Sports розпочала розслідування інциденту після негативної реакції у мережі.

Також цей скандал навіть привернув увагу дитячої інфлюенсерки пані Рейчел, яка розкритикувала інцидент серед своїх шести мільйонів підписників в Instagram.

Нагадаємо, що 25-річний Джино Гакса разом із друзями проводив вихідний у парку з друзями, один з яких взяв із собою собаку з кличкою Вайолет. Те, що зробив чотирилапий, викликало здивування в гравців і користувачів мережі.

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