Тайные тоннели, где зарыт золотой поезд нацистов: что известно о любимом замке Гитлера

В Польше есть известный замок Ксенж, где когда-то хотел поселиться Гитлер и где, по слухам, даже закопано золото.

О секретах сказочного замка, который Гитлер когда-то хотел сделать своей резиденцией, пишет Daily Star.

Замок Ксенж в Польше расположен на вершине холма в Валбжихе, на юго-западе страны. Это третий по величине замок страны, его история уходит корнями в Средневековье.

Замок Ксьонж в Валбжихе

Кроме того, ранее он считался важным объектом для нацистов, которые захватили его в 1941 году и определили в качестве потенциальной резиденции Гитлера. Там даже проводились ремонтные работы, чтобы он мог служить Гитлеру, если тому это понадобится.

Немецкие войска построили там бункер на глубине 50 метров под замком для защиты от бомбардировок, и говорят, что рядом даже закопали золото. Также под ним находятся секретные туннели.

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Замок имел кодовое название "Ризе" ("Великан").

Но проект Гитлера так и не был полностью завершен.

Но ходят слухи, что где-то в лабиринте туннелей спрятан золотой поезд. Именно во время отступления нацистов из Вроцлава в 1945 году они спрятали поезд, полный ценностей, в Совиных горах, окружавших этот замок.

"Согласно записям любимого архитектора Адольфа Гитлера, Альберта Шпеера, а также другим доступным документам, вполне вероятно, что туннели были даже вдвое длиннее тех, о которых уже сейчас известно", — говорится в сообщении на официальном сайте замка.

Внутри замок украшен изысканными люстрами, каминами и росписями, а также огромными окнами и декором, которые использовались в королевских дворцах.

Сегодня замок используется как музей, где можно забронировать онлайн экскурсии по замку, включающие осмотр замка и подземных помещений; их стоимость составляет от 23 долларов США.

Напомним, что пожарные несколько часов пытались потушить пожар, охвативший гостевой дом нацистов в Баварии. Недалеко от места происшествия полиция задержала мужчину.

Кроме того, из-за сильной засухи из Дуная уже торчат ржавые корпуса кораблей времен Второй мировой войны. Уровень воды в Дунае упал настолько низко, что видны остатки целого немецкого военного флота.