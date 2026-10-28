Таємні тунелі, де закопаний золотий потяг нацистів: що відомо про улюблений замок Гітлера

У Польщі є відомий замок Ксьонж, де колись хотів оселитися Гітлер і навіть нібито там закопано золото.

Про секрети казкового замку, який Гітлер колись хотів зробити своєю резиденцією, пише Daily Star.

Замок Ксьонж у Польщі розташований на вершині пагорба у Валбжиху, на південному заході країни. Це третій за величиною замок країни, його історія розпочинається із часів Середньовіччя.

Замок Ксьонж у Валбжиху

Також він раніше вважався важливим місцем для нацистів, які захопили його в 1941 році та призначили потенційною резиденцією Гітлера. Там навіть проводили ремонтні роботи, щоб він міг служити Гітлеру, якщо йому це було потрібно.

Німецькі війська там збудували бункер на глибині 50 метрів під замком для захисту від бомбардувань, і кажуть, що поруч навіть закопали золото. Також під ним є секретні тунелі.

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Замок мав кодову назву "Різе" ("Велетень").

Але проєкт Гітлера так і не був повністю завершений.

Але ходять чутки, що десь у лабіринті тунелів захований золотий поїзд. Саме під час відступу нацистів з Вроцлава, у 1945 році вони заховали поїзд, повний цінностей, у Совиних горах, що оточували цей замок.

"Згідно з нотатками улюбленого архітектора Адольфа Гітлера, Альберта Шпеера, а також іншими доступними документами, ймовірно, що тунелі були навіть вдвічі довші за ті, про які вже зараз відомо," — йдеться у дописі на офіційному сайті замку.

Всередині замок прикрашений вишуканими люстрами, камінами та розписами, а також величезними вікнами та декором, які використовувалися в королівських палацах.

Сьогодні замок використовується як музей, де можна забронювати екскурсії замком онлайн, що охоплюють замок та підземні екскурсії, коштують від 23 доларів США.

Нагадаємо, що пожежники кілька годин намагалися загасити пожежу, що охопила гостьовий будинок нацистів у Баварії. Неподалік від місця події поліція затримала чоловіка.

Також через сильну посуху з Дунаю вже стирчать іржаві корпуси кораблів часів Другої світової війни. Рівень води в Дунаї впав настільки низько, що видно залишки цілого німецького військового флоту.