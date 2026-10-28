Безумные торги за "Джоди": скелет динозавра продали за рекордную сумму

В Нью-Йорке участники аукциона в течение двенадцати минут боролись за кости скелета нанотираннозавра по имени "Джоди", возраст которого составляет примерно 67 миллионов лет.

Его продали на аукционе Sotheby's за 47,3 миллиона долларов. Продавцом выступил немецкий бизнесмен и кинопродюсер Кристиан Ангермайер, пишет издание Bild.

Перед продажей аукционный дом рассчитывал получить всего от шести до девяти миллионов долларов. Но во время аукциона разгорелась ожесточённая борьба за лот. Шесть заинтересованных покупателей перебивали цену друг друга в течение двенадцати минут.

"Два участника телефонного аукциона довели сумму торгов до более чем 40 миллионов долларов — что более чем в четыре раза превышает верхнюю оценку", — сказал эксперт рынка Магнус Реш.

Окончательная цена составила 47,3 миллиона долларов. Аукционный дом не раскрыл, кто приобрел скелет.

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"Это делает данного динозавра вторым по стоимости динозавром в мире, когда-либо проданным на аукционе. 47 миллионов долларов за динозавра — это показывает, насколько резко меняется рынок эксклюзивных коллекционных предметов. Для миллиардеров это уже не просто искусство, а обладание чем-то, чего нет ни у кого другого", — сказал эксперт.

По его словам, картину известного художника можно заменить другой работой того же художника. Но скелет возрастом 67 миллионов лет, экземпляров которого в мире насчитывается всего несколько, практически незаменим.

Что известно о динозавре "Джоди"

"Джоди" принадлежал к редкому роду динозавров Nanotyrannus, который долгое время считался молодым тираннозавром. Это один из трёх скелетов этого вида, известных науке.

Благодаря этому аукциону "Джоди" стал вторым самым дорогим динозавром, когда-либо проданным с молотка. Самые дорогие кости динозавра на сегодняшний день принадлежат "Гасу" — тираннозавру возрастом примерно 67 миллионов лет, который был продан на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке в июле за 50,13 миллиона долларов.

Напомним, что тематический парк динозавров в британском Тенби выставлен на продажу за 4 млн фунтов стерлингов, то есть примерно 220 млн гривен.

Кроме того, мы рассказывали, что первые "зомби" сосуществовали с динозаврами ещё около 99 млн лет назад.