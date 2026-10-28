Шалені торги за "Джоді": скелет динозавра продали за рекордну суму

У Нью-Йорку учасники торгів дванадцять хвилин боролися за кістки скелета нанотирануса на ім'я "Джоді", якому приблизно 67 мільйонів років.

Його продали на аукціоні Sotheby's за 47,3 мільйона доларів. Продавцем є німецький бізнесмен і кінопродюсер Крістіан Ангермаєр, пише видання Bild.

Аукціонний дім перед продажем очікував отримати лише від шести до дев'яти мільйонів доларів. Але під час аукціону розгорілася запекла війна торгів. Шість зацікавлених покупців перебивали ціну один одного протягом дванадцяти хвилин.

"Двоє учасників телефонного аукціону звели торги до понад 40 мільйонів доларів — що більш ніж у чотири рази перевищує верхню оцінку", — сказав експерт ринку Магнус Реш.

Остаточна ціна склала 47,3 мільйона доларів. Аукціонний дім не розкрив, хто придбав скелет.

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"Це робить цього динозавра другим за вартістю динозавром у світі, що коли-небудь був проданий на аукціоні. 47 мільйонів доларів за динозавра — це показує, наскільки різко змінюється ринок надзвичайних колекційних предметів. Для мільярдерів це вже не просто мистецтво, а володіння чимось, чого немає ні в кого іншого", — сказав експерт.

За його словами, картину відомого художника можна замінити іншою роботою того ж художника. Але скелет віком 67 мільйонів років, якого існує лише кілька екземплярів у світі, практично незамінний.

Що відомо динозавра "Джоді"

"Джоді" належав до рідкісного роду динозаврів Nanotyrannus, який тривалий час вважався молодим тиранозавром. Він є одним із трьох скелетів цього виду, відомих науці.

Завдяки цьому аукціону "Джоді" став другим найдорожчим динозавром, який коли-небудь був проданий з молотка. Найдорожчі кістки динозавра на сьогоднішній день належать "Гасу" — тиранозавру віком приблизно 67 мільйонів років, що був проданий на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку в липні за 50,13 мільйона доларів.

Нагадаємо, що тематичний парк динозаврів у британському Тенбі виставлено на продаж за 4 млн фунтів стерлінгів, тобто приблизно 220 млн гривень.

Також ми розповідали, що перші "зомбі" ділили планету з динозаврами ще близько 99 млн років тому.