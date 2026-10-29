Строительство по принципу конструктора: 10-этажный дом построили всего за 28 часов 45 минут

Новый рекорд был установлен в Китае, где 10-этажный жилой дом построили за 28 часов 45 минут, и всё благодаря модульной системе BROAD Group, которая значительно сокращает сроки строительства.

Строительство было завершено в городе Чанша ещё в 2021 году. Компания BROAD Group возвела многоэтажное здание, словно собрав его из конструктора, пишет издание Clarín.

Специально для этого была разработана модульная система Living Building System из готовых конструкций.

На строительной площадке конструкции устанавливают краном и соединяют болтами вручную. Водопроводные трубы и электропроводку монтируют заранее на заводе. Именно поэтому на строительстве остается выполнить значительно меньше работ, что также сокращает сроки сдачи объекта.

В Китае построили 10-этажный дом за 28 часов Фото: Скриншот

А сами модули спроектировали таким образом, чтобы их можно было перевозить с завода на строительную площадку в стандартных контейнерах.

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Как сообщила компания, разработанные для модулей стальные плиты обходятся дешевле в производстве, чем традиционные аналоги. Производитель также отмечает, что они в 10 раз легче и в 100 раз прочнее. И даже способны выдерживать землетрясения и ураганы.

Этот инновационный метод строительства переносит большую часть строительных работ с площадки на завод, где всё готовится заранее.

А рекордные 28 часов 45 минут касаются только возведения здания с помощью готовых модулей, а не полного цикла — от проектирования до заселения.

Напомним, что 38-летний бизнесмен Крис Мориллон потратил 1 миллион 763 тысячи долларов США, превратив скромный трёхкомнатный дом в пригороде в дом своей мечты в Теддингтоне, на юго-западе Лондона. Однако после этого городской совет Джобсвортса обвинил его в использовании несоответствующих строительных материалов.

Кроме того, самый длинный мост в мире — Даньян-Куньшань, протяженностью почти 165 км, — находится в Китае. Его построили за четыре года для обеспечения скоростного железнодорожного сообщения между крупными городами страны.