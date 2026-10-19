165 км за 8,5 млрд долларов: как выглядит самый длинный мост мира, по которому не ездят автомобили

Самый длинный мост в мире — Даньян-Куньшань — протяженностью почти 165 км находится в Китае. Его построили за четыре года для обеспечения скоростного железнодорожного сообщения между крупными городами страны.

Уникальная конструкция создана специально для железнодорожного движения, чтобы помочь скоростным поездам преодолевать огромные расстояния без объездов, пишет Moto.pl.

Самый длинный в мире мост находится в китайской провинции Цзянсу между городами Даньян и Куньшань. По данным Книги рекордов Гиннеса, точная длина моста составляет около 164,8 км.

Сооружение является частью железнодорожного маршрута Пекин — Шанхай, проходящего через дельту реки Янцзы.

Самый длинный мост в мире простирается почти на 165 км Фото: Скриншот

Большая часть сооружения представляет собой эстакаду на многочисленных опорах, благодаря чему пути пролегают над водоемами, каналами, полями и другими препятствиями.

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На некоторых участках пути пассажиры могут любоваться озером Янчен, а в других местах — любоваться сельскими пейзажами. Высокая трасса путей позволила упростить маршрут через сложный рельеф и сделать сообщение между мегаполисами более эффективным.

На строительство этого моста было потрачено около 8,5 млрд долларов, а строительные работы велись с 2006 по 2010 год. На объекте работали более 10 тысяч рабочих. Кроме того, для строительства моста было использовано около 450 тысяч тонн стали.

В Китае построили самый длинный мост в мире

Железная дорога Пекин — Шанхай специально построена для движения поездов со скоростью до 350 км/ч, но фактическая скорость зависит от условий движения.

Напомним, что дорога Линпайши в Китае — это чрезвычайно крутая и узкая зигзагообразная трасса с 18 захватывающими дух крутыми поворотами.

Кроме того, на высоте 914,4 м над уровнем моря в провинции Чунцин на юго-западе Китая пролегает скальная дорога Ланьин, которая считается одной из самых впечатляющих в Азии.

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