165 км за 8,5 млрд доларів: як виглядає найдовший міст світу, яким не їздять автомобілі

Найдовший міст світу Даньян-Куньшань завдовжки майже 165 км знаходиться у Китаї. Його звели за чотири роки для швидкісного залізничного сполучення між великими містами країни.

Унікальна конструкція створена спеціально для залізничного руу, аби допомагати швидкісним потягам долати величезні відстані без об'їздів, пише Moto.pl.

Найдовший у світі міст знаходиться у китайській провінції Цзянсу між містами Даньян і Куньшань. За даними Книги рекордів Гіннеса, точна довжина мосту становить близько 164,8 км.

Споруда є частиною залізничного маршруту Пекін — Шанхай, що проходить через дельту річки Янцзи.

Найдовший міст у світі простягається майже на 165 км Фото: Скриншот

Більша частина конструкції — естакада на численних опорах, завдяки чому колії пролягають над водоймами, каналами, полями та іншими перешкодами.

На деяких ділянках споруди пасажири можуть милуватися озером Янчен, а в інших місцях роздивлятися сільські краєвиди. Високе прокладання колій дозволило спростити маршрут через складний рельєф і зробити сполучення між мегаполісами ефективнішим.

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На будівництво цього мосту витратили близько 8,5 млрд доларів, а будівельні роботи тривали з 2006 по 2010 рік. На об'єкті працювали понад 10 тисяч робітників. Також для будівництва мосту використали близько 450 тисяч тонн сталі.

У Китаї звели найдовший міст світу

Залізниця Пекін – Шанхай спеціально створена для руху потягів зі швидкістю до 350 км/год, але фактичний темп залежить від умов руху.

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