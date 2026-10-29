Будівництво за принципом конструктора: 10-поверховий будинок звели лише за 28 годин 45 хвилин

Новий рекорд встановили у Китаї, де 10-поверховий житловий будинок збудували за 28 годин 45 хвилин, а все завдяки модульній системі BROAD Group, яка суттєво скорочує час будівництва.

Швидке будівництво пройшло у у місті Чанша ще у 2021 році. Компанія BROAD Group звела багатоповерховий будинок, ніби конструктор зібрала, пише видання Clarín.

Спеціально для цього розробили модулу систему Living Building System із вже готових конструкцій.

На будівельно майданчику конструкції встановлюють краном і з’єднують все болтами вручну. Водопровідні труби, електропроводку монтують завчасно на заводі. Саме тому на будівництві лишається виконати значно менше робіт, що також скорочує час здачі об'єкта.

У Китаї зібрали 10-поверховий будинок за 28 годин Фото: Скриншот

А самі модулі спроєктували так, щоб їх можна було перевозити зі заводу на будмайданчик у стандартних контейнерах.

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Як повідомила компанія, розроблені для модулів сталеві плити дешевші у виробництві за традиційні аналоги. Виробник також перекронує, що вони в 10 разів легші та в 100 разів міцніші. І навіть здатні витримувати землетруси й урагани.

Цей іноваційний спосіб будівництва переносить більшу частину будівельних робіт з майданчика на завод, де все готують заздалегідь.

А рекордні 28 годин 45 хвилин стосуються лише зведення будівлі за допомогою готових модулів, а не повного циклу — від проєктування до заселення.

Нагадаємо, що 38-річний бізнесмен Кріс Моріллон витратив 1 мільйон 763 тисячі доларів США, перетворивши скромний трикімнатний напівприміський будинок на омріяний сімейний будинок у Теддінгтоні, на південному заході Лондона. Але після цього міська рада Джобсвортс звинуватила його у використанні неправильних будівельних матеріалів.

Також найдовший міст світу Даньян-Куньшань завдовжки майже 165 км знаходиться у Китаї. Його звели за чотири роки для швидкісного залізничного сполучення між великими містами країни.