Мужчина потратил 7 лет на реконструкцию дома, но теперь ему придется переделывать его

38-летний бизнесмен Крис Мориллон потратил 1 миллион 763 тысячи долларов США, превратив скромный трёхкомнатный дом в пригороде в дом своей мечты в Теддингтоне, на юго-западе Лондона.

Однако впоследствии отец троих детей столкнулся с необходимостью снести часть своего дома после того, как городской совет Джобсвортса обвинил его в использовании несоответствующих строительных материалов, пишет издание The Sun.

Дом в стиле Grand Designs не понравился чиновникам городского совета, которые выступили против отделки его новой пристройки к чердаку.

Планировщики из городского совета Ричмонда настаивали на том, что его огромное L-образное мансардное окно должно быть покрыто традиционной черепицей, а не оштукатурено современной белой штукатуркой.

Несмотря на отсутствие возражений со стороны соседей, мужчина получил документы, обязывающие его снести мансардное окно или провести дорогостоящий ремонт.

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В ответ он подал апелляцию на это решение, но проиграл дело, и ему дали всего девять месяцев на исправление ошибок.

"Это просто очень раздражает и немного несправедливо. Это улица, где каждый дом выглядит по-своему. Это не ряд террас, где всё выглядит абсолютно одинаково. Вдоль улицы представлены самые разные архитектурные стили. Если бы мы построили дом намного больше, чем обещали, или если бы мы добавили к нему что-то неподобающее, то, конечно, я бы понял", — сказал возмущенный мужчина.

Крис Мориллон и его партнерша Анна Матус приобрели свою долю в кирпичном доме за один миллион долларов в апреле 2018 года.

Дом за 1,76 млн долларов в Лондоне Фото: Скриншот

Трехкомнатная квартира выходит на исторический парк Буши площадью почти 405 гектаров — второй по величине из восьми королевских парков Лондона.

После этого супруги приступили к масштабному ремонту, чтобы освободить больше места для своей растущей семьи.

Помимо пристройки боковых и задних частей, они построили огромное L-образное мансардное окно на чердаке.

Несмотря на то, что их планы, утвержденные в 2021 году, предусматривали, что мансардное окно будет покрыто традиционной черепицей, семья вместо этого отделала его современной белой штукатуркой, чтобы оно гармонировало с остальной частью их пристройки.

Однако в 2023 году чиновники городского совета заявили, что белая штукатурка "не является традиционным кровельным материалом" и "контрастирует с другими мансардными окнами и пристройками к крыше поблизости".

"Штукатурка придает пристройке к мансардному окну строгий и доминирующий вид, что приводит к неуместному дополнению жилого дома и уличного пейзажа", — говорилось в сообщении мэрии.

Поэтому семья обжаловала это решение в независимой Инспекции по вопросам планирования, утверждая, что требования совета были чрезмерными.

Кроме того, они попросили два года на завершение работ из-за связанной с этим финансовой нагрузки. Однако их апелляция была отклонена: инспектор поддержал постановление совета о принудительном исполнении и дал супругам девять месяцев на приведение своего чердака в соответствие с требованиями.

Теперь мужчина опасается, что нежелательный ремонт крыши может привести к тому, что его семья столкнётся с колоссальными расходами, которых, по его словам, "у нас просто нет".

Он также спросил, почему инспекторы городского совета, посещавшие объект во время строительства, не выявили никаких проблем.

В свою очередь, представитель совета Ричмонда-на-Темзе заявил, что важно, чтобы правила градостроительства применялись справедливо и последовательно, независимо от того, поступали ли возражения.

"Пристройка была возведена без необходимого разрешения на застройку, и независимый инспектор по застройке впоследствии поддержал решение совета о принятии мер по обеспечению соблюдения", — сказал он.

Напомним, что бывшему руководителю Adidas Эдварду Никсону приказали снести часть его дома стоимостью 1 миллион 742 тысячи долларов США, поскольку он на два метра "слишком велик".

Кроме того, в Великобритании женщине предписали снести новый садовый забор возле её дома, поскольку он имеет неприглядный вид, что наносит чрезмерный ущерб характеру и внешнему виду участка, а также непосредственному уличному пейзажу.