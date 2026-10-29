Мужчина месяцами искал золото в реках, чтобы изготовить обручальное кольцо для своей девушки

Джек Вулкани из Уит-Ридж, штат Колорадо, месяцами промывал золото в нескольких реках Колорадо, чтобы создать уникальное обручальное кольцо для своей давней подруги Джоанны.

Когда Джек задумался о том, чтобы сделать предложение своей девушке Джоан, у него возникла очень интересная идея: промыть золото, чтобы собрать достаточно мелких кусочков драгоценного металла и собственноручно изготовить обручальное кольцо, пишет 9News.

Американец собрал золото в реках Колорадо Meta description

"Я просто сел, долго и упорно думал об этом, и в конце концов мне в голову просто пришла мысль: „А что, если бы я сам сделал это кольцо?“ И я просто подумал: знаете, это идеально", — сказал Джек в интервью.

После этого он месяцами промывал золото в нескольких реках Колорадо. Сначала его проект казался сложным. Но он был полон решимости. В конце концов, ему всё-таки удалось собрать достаточно золота. Он отнёс его ювелиру Заку Аллену и спросил, может ли тот отлить из этого металла обручальное кольцо.

Видео дня

Ювелир согласился: он подобрал форму и расплавил золото, чтобы изготовить кольцо для Джека, который был в восторге от результата.

Когда обручальное кольцо было готово, Джек взял Джоанн в поход и показал ей видеозапись, на которой он добывает золото вдоль реки.

Джоан рассказала СМИ, что сначала была озадачена.

"Я просто смотрю это видео, где он промывает золото, и думаю: „Это мило, но я не знаю, почему мы делаем это именно сейчас“. А потом, в середине видео, я поняла: „О, это процесс создания обручального кольца“, и просто начала плакать. Я немного потеряла сознание, но это был действительно особенный момент", — сказала девушка.

Для Джоанны этот жест её жениха означал, что она "с правильным парнем".

В свою очередь Джек рассказал, что у него осталось достаточно золота, чтобы сделать обручальное кольцо и себе.

Напомним, что российская олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева появилась на публике. На безымянном пальце левой руки фаворитки Путина видно золотое кольцо.

Кроме того, женщина рассказала, что её жених поставил на кон в покере семейное бриллиантовое кольцо, которое передавалось в её семье из поколения в поколение.

По её словам, мужчина сначала скрывал правду, а затем признался, что несколько месяцев назад проиграл украшение и вернул его только после долгих игр.