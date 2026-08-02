Кабаева, которую называют любовницей Путина, засветила обручальное кольцо (фото, видео)

Российская олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева появилась на публике.

Бывшая спортсменка, а сейчас, среди прочего, глава международной академией художественной гимнастики "Небесная грация" в Сочи, попала в объективы фотокамер в подмосковном Новогорске, где тренируется сборная России, готовясь к чемпионату мира, который пройдет с 12 по 16 августа во Франкфурте-на-Майне. Новые фотографии Кабаевой, которую называют любовницей кремлевского диктатора Владимирра Путина и матерью двоих его сыновей, опубликованы на ее странице в Instagram.

На снимках заметно похудевшая Кабаева — в черной футболке, укороченных белых джинсах и такого же цвета кроссовках наблюдает за тренировкой и дает советы гимнасткам, показывая им некоторые элементы работы с мячом и обручем.

Відео дня

Фото: Instagram / alinakabaeva

На безымянном пальце левой руки фаворитки Путина заметно золотое обручальное кольцо.

О том, что она вышла замуж, в СМИ не сообщалось, а свою личную жизнь Кабаева держит в строжайшем секрете.

Расследователи рассказывали о том, что гимнастку и политика связывают продолжительные отношения, а о том, что их сыновья оформлены в документах как Иван и Владимир Спиридоновы, пишут в книге "Царь собственной персоной" журналисты Роман Баданин и Михаил Рубин.

У главы Кремля очень амбициозные планы – он хочет жить до ста лет и готовит сына Ивана, как своего наследника.

В июне этого года 69-летний российский журналист Григорий Нехорошев, который в 2008 году сообщил, что Владимир Путин разведется со своей тогдашней женой ради олимпийской гимнастки Алины Кабаевой, был найден мертвым в своем доме в Риге.

Кремлевский диктатор отрицал отношения с гимнасткой на 30 лет моложе его, но действительно развелся с женой Людмилой. Он никогда публично не подтверждал эти отношения, но теперь общеизвестно, что политик встречается с бывшей олимпийской чемпионкой Кабаевой уже много лет.