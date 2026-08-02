Кабаєва, яку називають коханкою Путіна, засвітила обручку (фото, відео)

Російська олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Аліна Кабаєва з'явилася на публіці.

Колишня спортсменка, а зараз, серед іншого, голова міжнародної академії художньої гімнастики "Небесна грація" у Сочі, потрапила до об'єктивів фотокамер у підмосковному Новогорську, де тренується збірна Росії, готуючись до чемпіонату світу, що проходитиме з 12 по 16 серпня у Франкфурті-на-Майні. Нові фотографії Кабаєвої, яку називають коханкою кремлівського диктатора Володимира Путіна та матір'ю двох його синів, опубліковано на її сторінці в Instagram.

На знімках помітно схудла Кабаєва — у чорній футболці, укорочених білих джинсах та такого ж кольору кросівках спостерігає за тренуванням та дає поради гімнасткам, показуючи їм деякі елементи роботи з м'ячем та обручем.

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Фото: Instagram / alinakabaeva

На безіменному пальці лівої руки фаворитки Путіна помітна золота обручка.

Про те, що вона вийшла заміж, у ЗМІ не повідомлялося, а своє особисте життя Кабаєва тримає у найсуворішому секреті.

Розслідувачі писали про те, що гімнастку та політика пов'язують тривалі стосунки, а про те, що їхні сини оформлені в документах як Іван та Володимир Спиридонів, говориться у книзі "Цар власною персоною" журналістів Романа Баданіна та Михайла Рубіна.

Голова Кремля має дуже амбітні плани –— він хоче жити до ста років і готує сина Івана, як свого спадкоємця.

У червні цього року 69-річного російського журналіста Григорія Нехорошева, який у 2008 році повідомив, що Володимир Путін розлучиться зі своєю тодішньою дружиною заради олімпійської гімнастки Аліни Кабаєвої, було знайдено мертвим у своєму будинку в Ризі.

Кремлівський диктатор заперечував стосунки з гімнасткою на 30 років молодшою за нього, але справді розлучився з дружиною Людмилою. Він ніколи публічно не підтверджував ці стосунки, але наразі загальновідомо, що політик зустрічається з колишньою олімпійською чемпіонкою Кабаєвою вже багато років.